Глава Smart City.UA Юрий Назаров: Мы предоставим рекомендации по цифровизации общин

Под руководством председателя Комитета Смарт Сити Общественного совета при Минцифры Юрия Назарова был разработан опросник, с помощью которого будет проводиться дальнейшее исследование проблем и вызовов, с которыми сталкиваются общины в процессе цифровизации. Об этом написал Глава инициативы Smart City.UA Юрий Назаров на своей странице в Facebook.

"Сегодня состоялось первое в 2021 году заседание Комитета Smart City общественного совета при Минцифры, на котором мы обсудили план деятельности комитета на первый квартал 2021 года. С сегодняшнего дня мы начинаем исследования проблематики общин по внедрению технологий smart city. В рамках исследования мы разработали опросник", — сообщил Юрий Назаров.

Также Глава Smart City.UA призвал региональные команды специалистов по диджитализации консолидировать информацию об имеющихся трудностях с целью дальнейшего анализа и выработки алгоритмов преодоления существующих препятствий цифровизации общин.

"Призываем всех представителей общин сформировать информацию о проблемах по внедрению цифровых технологий. После получения данных начнется глобальный анализ. На основе полученных данных мы сформируем единый документ с результатами исследования и разработаем рекомендации по решению имеющихся проблем в общинах", — пояснил Юрий Назаров.

В дальнейшем Глава Smart City.UA планирует отчитываться о процессе накопления и обработки информации в своих постах на Facebook. "Обязательно поделюсь результатами и расскажу о каждом регионе и городе. Давайте цифровизироваться вместе!", — призвал Юрий Назаров.

Напомним, что 1 декабря 2020 голову Smart City.UA Юрия Назарова был избран главой Комитета Смарт Сити Общественного совета при Министерстве цифровой трансформации. Во время декабрьского заседания также был утвержден проект Плана деятельности Комитета на 2021. Среди его основных задач определено исследования проблематики внедрения технологий смарт сити в городах и территориальных общинах Украины.