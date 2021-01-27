Добкин ел креветок на Мальдивах, пока Харьков тушил пожар и поминал Кернеса, - политолог

Кандидату рекомендуют «хорошенько изучить жизнь планктона, чтобы найти пять отличий от своей жизни».

Михаил Добкин стал первым политиком, который заявил о намерении баллотироваться на пост мэра Харькова. При этом сам Добкин живет жизнью, далекой от проблем города и харьковчан, комментирует в Facebook политолог Кирилл Сазонов.

Дату выборов пока не назначили, но рассматривают две: в марте и осенью этого года. За пост мэра будут бороться несколько политиков, но пока только один официально объявил о своем участии – это Михаил Добкин.

«И, не откладывая дело в долгий ящик, уже активно начал свою избирательную кампанию. На Мальдивах, ага. Вот откуда у наших политиков такая необъяснимая страсть именно к Мальдивам?», — иронизирует Сазонов и напоминает, что на Мальдивах водится 48 видов креветок, которые так любит Добкин.

Кандидату рекомендуют «хорошенько изучить жизнь планктона, чтобы найти пять отличий от своей жизни».

«В Харькове трагедия – сгорел дом престарелых, 15 погибших (по последним данным уже 16 – ред.). Траур объявлен по всей стране. Люди выходят на акции против резкого роста тарифов и это они еще не получили январские платежки, которые грозят «порадовать» всех астрономическими суммами. Всех «порадуют» и харьковчан в том числе. А «самый быстрый кандидат» в это время на Мальдивах», — пишет политолог.

По его словам, Добкин от Харькова далек как физически, так и ментально. Хотя с географией и политикой у Добкина очень запутанные отношения.

«То он идет в мэры Киева. То идет в мэры Харькова из Киева. То не идет в мэры Харькова, но и в мэры Киева тоже не идет. Теперь снова идет в мэры Харькова уже с Мальдивских островов. При этом в городе своя реальность, у кандидата – альтернативная», — отмечает политолог.

Напомним, в эти дни в Харькове прощались с жертвами пожара в доме престарелых и поминали мэра Геннадия Кернеса, с дня смерти которого прошло 40 дней. Харьковчане на более чем 900 автомобилях устроили флешмоб, изобразив знак V – любимый жест Кернеса.