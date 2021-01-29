30% українців віддають перевагу сидру: як обрати якісний напій

В Україні з року в рік зростає попит на сидр. Вже до кінця року українські виробники виготовлятимуть близько 60 млн літрів цього популярного напою, що приблизно на третину більше за минулорічні об’єми. А річні обсяги виробництва сидру у світі за прогнозами експертів сягнуть 3 млрд літрів вже до 2023 року.

А якщо щодо якості? На жаль, цей напій став надзвичайно популярним серед шахраїв, адже проконтролювати його якість на розлив фактично неможливо, на відміну від продукції, що представлена у торгових мережах. Тож як вберегтися від підробки та обрати якісний сидр? Про це розповіла Вікторія Іщенко, директор з якості провідного українських виробника безалкогольних та слабоалкогольних напоїв компанії «Квас Бевериджиз», де з 2017 року виробляється натуральний сидр «GardenZ».

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Як часто в Україні підробляють сидр?

Компанія «Квас Бевериджиз» вже більше 70-ти років виробляє квас і лимонади та зарекомендувала себе як один із найбільших в Україні виробників квасу із зернової сировини з повним циклом виробництва.

Зайшовши кілька років тому на ринок сидру ми зіткнулися з масштабною проблемою фальсифікації цього напою. Зазвичай його якість непогано контролюється у торгових мережах, а ось на розлив це зробити значно важче.

Тож провівши дослідження різних зразків сидру, що продаються у точках розливу, ми виявили напої, які не мають з ним нічого спільного. Кількість слабоалкогольних напоїв на штучній основі, які є на українському ринку та іменують себе як сидр нас шокувала: ми виявили продукти, які є результатом змішання спирту, синтетичних ароматизаторів і фарбників. А сидри окремих виробників навіть не містять сухих речовин, тобто, там немає цукру, а просто змішаний спирт, цукрозамінник і синтетичний фарбник.

Тож за якими ознаками можна відрізнити справжній натуральний сидр від підробки?

Для початку, пропоную розібратися, з чого складається справжній сидр. Це — натуральний напій бродіння на основі натурального соку з натуральними додатками: рослинними екстрактами, натуральними ароматизаторами і фарбниками, а також концентрованими соками. Тож такі сидри мають яблучні аромати і смак яблучного соку, на відміну від підробок…

Як можна відрізнити натуральний сидр від підробки по зовнішніх ознаках?

Обираючи сидр, перш за все, зверніть увагу на його колір. Якщо напій має яскраво-зелений, молочний, темно-коричневий або ж кислотні яскраві кольори, які після споживання ще й залишають колір на язику, – це зовсім не натуральний продукт, і він, до того ж, містить синтетичні барвники, що погано впливають на здоров’я людини.

Справжній колір натурального сидру – ненасичений, частково прозорий. А змінити його колір натуральними фарбниками досить важко через певний рівень кислотності, що міститься у напої. Як результат, в сидрі може з’явитися осад або небажаний колір. Тож, зазвичай, натуральні сидри не «фарбують» і вони мають ненасичені відтінки.

Чи можна зрозуміти по етикетці, що сидр є підробкою?

Так, про якість сидру може розповісти також маркування й етикетка. Якщо ви вирішили придбати апельсиновий сидр, перевірте, чи у його складі міститься апельсиновий сік або екстракт. Якщо він відсутній – це не справжній сидр. Адже у складі натурального напою містяться натуральні інгредієнти, що має бути вказано на етикетці.

У будь-якому випадку, я раджу спробувати натуральний яблучний сидр, адже скуштувавши його, ви зможете вловити яблучну основу, адже це продукт бродіння яблучного соку. Яблучний смак обов’язково має прослідковуватися в сидрі, а вже на його основу накладаються якісь смакові особливості. А ось солодкий пустий напій на основі спирту – це ніяк не сидр.

Чи можна визначити натуральність сидру по назві напою?

Часто на ринку можна помітити напої з такими екзотичними назвами як «Бренді кола» або іншими назвами популярних коктейлів. І часто вони позиціонують себе як сидри. Однак, такі назви мають вас насторожити, адже не існує такого натурального ароматизатора як бренді-кола. Це — синтетичний ароматизатор. Та й натуральних фарбників темно-коричневого кольору немає… Зазвичай, це просто алкогольні напої на основі спирту. У справжньому ж сидрі завжди переважатиме яблучний аромат, навіть якщо він буде не класичний яблучний, а з додаванням різних ягід або фруктів. І переконатися у цьому можна перевіривши склад.

Купуючи сидр на розлив також варто орієнтуватися на популярність і репутацію виробника. Якщо сидр продається в КЕГах на розлив – попросіть у продавця інформацію про продукт: його склад, сертифікат якості, чи є там алергени.

Також я би радила звертати увагу на ціну — якісний натуральний продукт на основі напоїв бродіння не може коштувати занадто дешево.

Довідка: «Квас Бевериджиз» — один із найбільших в Україні виробників квасу із зернової сировини з повним циклом виробництва. Завод розпочав виробництво сидру «GardenZ» за шотландською технологією у 2017р., інвестувавши понад 17 млн грн. в будівництво нового цеху. Сьогодні лінійка натурального сидру нараховує вже 12 видів. Завод культивує виробництво виключно натурального продукту.

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