30% українців віддають перевагу сидру: як обрати якісний напій
В Україні з року в рік зростає попит на сидр. Вже до кінця року українські виробники виготовлятимуть близько 60 млн літрів цього популярного напою, що приблизно на третину більше за минулорічні об’єми. А річні обсяги виробництва сидру у світі за прогнозами експертів сягнуть 3 млрд літрів вже до 2023 року.
А якщо щодо якості? На жаль, цей напій став надзвичайно популярним серед шахраїв, адже проконтролювати його якість на розлив фактично неможливо, на відміну від продукції, що представлена у торгових мережах. Тож як вберегтися від підробки та обрати якісний сидр? Про це розповіла Вікторія Іщенко, директор з якості провідного українських виробника безалкогольних та слабоалкогольних напоїв компанії «Квас Бевериджиз», де з 2017 року виробляється натуральний сидр «GardenZ».
Як часто в Україні підробляють сидр?
- Компанія «Квас Бевериджиз» вже більше 70-ти років виробляє квас і лимонади та зарекомендувала себе як один із найбільших в Україні виробників квасу із зернової сировини з повним циклом виробництва.
Зайшовши кілька років тому на ринок сидру ми зіткнулися з масштабною проблемою фальсифікації цього напою. Зазвичай його якість непогано контролюється у торгових мережах, а ось на розлив це зробити значно важче.
Тож провівши дослідження різних зразків сидру, що продаються у точках розливу, ми виявили напої, які не мають з ним нічого спільного. Кількість слабоалкогольних напоїв на штучній основі, які є на українському ринку та іменують себе як сидр нас шокувала: ми виявили продукти, які є результатом змішання спирту, синтетичних ароматизаторів і фарбників. А сидри окремих виробників навіть не містять сухих речовин, тобто, там немає цукру, а просто змішаний спирт, цукрозамінник і синтетичний фарбник.
Тож за якими ознаками можна відрізнити справжній натуральний сидр від підробки?
Для початку, пропоную розібратися, з чого складається справжній сидр. Це — натуральний напій бродіння на основі натурального соку з натуральними додатками: рослинними екстрактами, натуральними ароматизаторами і фарбниками, а також концентрованими соками. Тож такі сидри мають яблучні аромати і смак яблучного соку, на відміну від підробок…
Як можна відрізнити натуральний сидр від підробки по зовнішніх ознаках?
- Обираючи сидр, перш за все, зверніть увагу на його колір. Якщо напій має яскраво-зелений, молочний, темно-коричневий або ж кислотні яскраві кольори, які після споживання ще й залишають колір на язику, – це зовсім не натуральний продукт, і він, до того ж, містить синтетичні барвники, що погано впливають на здоров’я людини.
Справжній колір натурального сидру – ненасичений, частково прозорий. А змінити його колір натуральними фарбниками досить важко через певний рівень кислотності, що міститься у напої. Як результат, в сидрі може з’явитися осад або небажаний колір. Тож, зазвичай, натуральні сидри не «фарбують» і вони мають ненасичені відтінки.
Чи можна зрозуміти по етикетці, що сидр є підробкою?
- Так, про якість сидру може розповісти також маркування й етикетка. Якщо ви вирішили придбати апельсиновий сидр, перевірте, чи у його складі міститься апельсиновий сік або екстракт. Якщо він відсутній – це не справжній сидр. Адже у складі натурального напою містяться натуральні інгредієнти, що має бути вказано на етикетці.
У будь-якому випадку, я раджу спробувати натуральний яблучний сидр, адже скуштувавши його, ви зможете вловити яблучну основу, адже це продукт бродіння яблучного соку. Яблучний смак обов’язково має прослідковуватися в сидрі, а вже на його основу накладаються якісь смакові особливості. А ось солодкий пустий напій на основі спирту – це ніяк не сидр.
Чи можна визначити натуральність сидру по назві напою?
Часто на ринку можна помітити напої з такими екзотичними назвами як «Бренді кола» або іншими назвами популярних коктейлів. І часто вони позиціонують себе як сидри. Однак, такі назви мають вас насторожити, адже не існує такого натурального ароматизатора як бренді-кола. Це — синтетичний ароматизатор. Та й натуральних фарбників темно-коричневого кольору немає… Зазвичай, це просто алкогольні напої на основі спирту. У справжньому ж сидрі завжди переважатиме яблучний аромат, навіть якщо він буде не класичний яблучний, а з додаванням різних ягід або фруктів. І переконатися у цьому можна перевіривши склад.
Купуючи сидр на розлив також варто орієнтуватися на популярність і репутацію виробника. Якщо сидр продається в КЕГах на розлив – попросіть у продавця інформацію про продукт: його склад, сертифікат якості, чи є там алергени.
Також я би радила звертати увагу на ціну — якісний натуральний продукт на основі напоїв бродіння не може коштувати занадто дешево.
Довідка: «Квас Бевериджиз» — один із найбільших в Україні виробників квасу із зернової сировини з повним циклом виробництва. Завод розпочав виробництво сидру «GardenZ» за шотландською технологією у 2017р., інвестувавши понад 17 млн грн. в будівництво нового цеху. Сьогодні лінійка натурального сидру нараховує вже 12 видів. Завод культивує виробництво виключно натурального продукту.
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