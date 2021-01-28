Оккупанты в Крыму развернули ракетный комплекс "Бастион" (фото)

Ракетный комплекс развернули в рамках новых военных учений, в которых принимают участие 15 единиц техники и около сотни российский военных.

Российские военные развернули в оккупированном Крыму противокорабельный ракетный комплекс "Бастион" из состава Черноморского флота РФ. Развертывание состоялось в рамках учений на территории украинского полуострова.

Об этом сообщает Минобороны РФ в четверг, 28 января.

Отмечается, что после прибытия в назначенный район боевые расчеты развернули комплексы "Бастион" к боевому применению, а также выполнили подготовку к условной стрельбе.

"Следующим этапом полевого выхода дивизиона "Бастион" станет проведение совместного учения с экипажем одного из фрегатов Черноморского флота", – говорится в сообщении.

В учениях принимают участие 15 единиц техники и около 100 российских военнослужащих.

"Бастион" предназначен для поражения надводных кораблей различных классов и типов из состава десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

"Бастион" является одним из носителей ракеты "Оникс", которая, в свою очередь, наравне с ракетными комплексами "Калибр" и Х-35 "Уран" и перспективной гиперзвуковой противокорабельной ракетой "Циркон", является основным противокорабельным ракетным оружием в Вооруженных Силах РФ.

Отметим, ранее ракетные комплексы "Бал", дислоцированные в оккупированном Крыму, отработали в ходе учения нанесение ударов по морским целям.