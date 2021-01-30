Рейдерская атака на рынок "Столичный" возмутила журналистов, – СМИ

"Черные нотариусы" якобы попытались изъять землю, на которой находится рынок, однако им вовремя помешали.

Последние несколько недель вокруг киевского рынка "Столичный" идут настоящие военные действия, передает OBOZREVATEL .

"Рейдеры и "черные нотариусы" под руководством власти Молчановой не смогли финализировать незаконное изъятие земли у предприятия, поскольку вмешалось Министерство юстиции и антирейдерская комиссия. Поэтому изобретательные рейдеры привлекли к митингам под министерством и у рынка представителей "Правого сектора". Те уверяют, что вышли бороться с "предшественниками", хотя предоставить любую логическую аргументацию, почему они выступают на стороне рейдеров" – не могут, пишет telegraf.com.ua.

Журналисты обращают внимание на то, что владельцы рынка, которых хотят выбросить рейдеры, пытаются обеспечить нормальную работу предприятия и своевременную выплату налогов в городской бюджет.

"И это противоречие – между уличными протестующими и реальными рабочими – бросилось в глаза журналистам центральных СМИ. Так, телеведущий Василий Апасов констатировал, что "когда в государстве нет четкого законодательства, которое делает рейдерство юридических лиц невозможным, бизнес привлекает митингующих к решению споров". И после этого с иронией добавляет: "Сразу видно: борцы за справедливость пришли"", – пишет OBOZREVATEL.

В издании указали на очевидность того, что общественное внимание приковано к ситуации вокруг "Столичного" не только из-за значимости предприятия, но и как ответ на требование времени по принятию необходимых норм и регламентов, обеспечивающих работу бизнеса.

По информации журналистов, в прошлом году мажоритарный владелец рынка, предприниматель Александр Стельмах заказал аудит "Столичного". Причиной стало то, что за несколько предыдущих лет он не получил дивидендов, хотя на рынке ежегодно оборачивались огромные объемы оборотных средств. Сумма выведенных средств, по расчетам акционеров, составила более 21 млн долларов. Во время проверки аудиторы якобы установили: предприятие руками подконтрольных миноритарному акционеру Владе Молчановой администрации вводилось в искусственные долги, а имущество рынка оказалось в залоге у аффилированных с ней предприятий.

"Кроме того, результаты аудита показали, что рынок умышленно приводился администрацией к банкротству. Не исключено, что главной причиной было желание Молчановой, владелицы компании Stolitsa Group, за бесценок выкупить землю рынка для построения нескольких многоэтажек", – говорится в публикации.

После этого было сменено руководство рынка, и за считанные месяцы предприятие начало показывать прибыль и исправно платить налоги в городской бюджет. Параллельно начались судебные споры и произошло несколько попыток рейдерского захвата рынка. Журналисты сообщают, что "черными нотариусами" было обнародовано документы о фиктивных долгах рынка перед компанией "Спецстрой-Монолит", и как следствие — внесены незаконные изменения в государственные реестры.

"Своевременное вмешательство Министерства юстиции и антирейдерской комиссии позволило заблокировать эти действия и вернуть спор в легальное русло. Однако рейдеры пошли дальше и привлекли "Правый сектор" к пикетированию рынка и Минюста", – проинформировали СМИ.