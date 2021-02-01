Украина намерена до конца года вывести на орбиту спутник, – Уруский

Речь идет о спутнике "Сечь 2-30 (2-1)", который разработан в КБ "Южное" в Днепре. Подобный спутник уже запускали в 2011 году, в 2013-м он вышел из строя.

Украина намерена до конца 2021 года вывести на орбиту свой спутник. Об этом в понедельник, 1 февраля, написал на своей странице в Facebook вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

"Имеем парадоксальную ситуацию: в Украине есть значительный научно-технический потенциал и практически все для того, чтобы иметь собственную группировку космических аппаратов на околоземной орбите, однако, к сожалению, она отсутствует. Можно приводить разные причины по этому поводу, но ситуацию нужно менять", – написал чиновник.

По его словам, недавно он был в конструкторском бюро "Южное" в Днепре, а 1 февраля провел совещание в Кабмине на тему создания в стране космических аппаратов дистанционного зондирования Земли. На совещании присутствовали основные разработчики и заказчики спутниковых услуг.

"Обговорили широкий спектр организационных и технических вопросов, а также заслушали проекты касательно создания группировки спутников от Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени И. Сикорского" и ГП "КБ "Южное", – отметил Уруский.

Во время заседания Уруский, в частности, обратил внимание на необходимость запустить на околоземную орбиту аппарат дистанционного зондирования Земли "Сечь 2-30 (2-1)". Сделать это планируется до конца 2021 года.

"И это целиком реально при условии максимально эффективной работы и является насущной потребностью. Наличие подобных космических аппаратов не только будет способствовать решению широкого спектра задач, как в интересах экономики, так и силовых структур, а и позволит сэкономить бюджетные деньги, которые сегодня тратятся на покупку услуг, которые предоставляются подобными аппаратами за границей", – отметил он.

Напомним, в 2013 году украинский спутник "Сечь 2" вывели из эксплуатации из-за проблем с электрикой. Этот спутник был запущен на орбиту в августе 2011 года в рамках кластерного пуска украинско-российского конверсионного проекта.