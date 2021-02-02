Посол Франции: проекты по катерам и вертолетам успешно реализуются благодаря профессионализму команды от МВД

Дипломат также отметил, что уже началось совместное строительство патрульных катеров по контракту предприятия «Нибулон» с компанией OCEA.

Успешность совместных украино-французских проектов обусловлена профессионализмом команды Министерства внутренних дел и должным вниманием президента к стратегическому партнёрству. Об этом в интервью информационному агентству «Интерфакс-Украина» заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

«Мы очень хорошо работаем с министром Аваковым и его командой, они хорошие собеседники, они профессионалы, и иногда они подталкивают нас, чтобы получить ответы. Это действительно помогает, когда у вас есть очень сильные профессионалы, с которыми можно вести переговоры… я благодарен президенту Зеленскому, который уделяет пристальное внимание этому стратегическому партнёрству между Францией и Украиной», — сказал он.

В качестве примера посол привёл реализацию контракта с Airbus Helicopters SAS.

«У нас сложились очень хорошие и прочные отношения с МВД, клиентом Airbus. Сейчас контракт реализуется полным ходом, и в этом году в Украину прибывают 27 новых вертолетов. Для Украины это изменение культуры, потому что прежняя культура в этом секторе пришла из Советского Союза. Теперь он идет на Запад, с новыми стандартами и новым языком, потому что он переходит с русского на английский. Но, конечно, эти вертолеты более современные и эффективные. С ними Украина вступает в XXI век», — сказал Э. де Понсен.

Дипломат также отметил, что уже началось совместное строительство патрульных катеров по контракту предприятия «Нибулон» с компанией OCEA.

«Строительство началось во Франции и началось в Николаеве в Украине в декабре 2020 года. Поставки начнутся в конце 2021 года. Это проект стоимостью 136 миллионов евро, который получает финансовую поддержку от французского правительства за счет кредита казначейства Франции (40 млн евро) и Bpi France (76 млн евро). Я был в Николаеве с министром Аваковым для запуска этого проекта 22 июля прошлого года. Этот проект очень своевременный. Я уверен, что он тоже будет успешным. Имеется 20 патрульных катеров длиной 32 метра. Они привнесут новый элемент безопасности в Украину, потому что они подходят для патрулирования и на реках, и на море», — подчеркнул он.