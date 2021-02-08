ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС: Jack Daniel’s запускает новую глобальную кампанию «Живи момент»

В этом году Jack Daniel’s будет отмечать 155-летний юбилей. Своеобразным подарком для почитателей бренда стал запуск новой глобальной творческой кампании легендарного виски под названием Make It Count – «Живи момент».

Стоит отметить, что это самая крупная рекламная кампания, которую бренд когда-либо проводил, и снята она была в Украине. Целью кампании было смещение акцента с тех, кто создает продукт, на тех, кто его потребляет.

Прошлым летом был выпущен видеоролик First Timers(«Дебютанти» – Фокус.), в котором многие узнали украинские и киевские локации. Например, в объектив попала барная стойка культового бара «Бармен Диктат», который находится на столичном Крещатике, ресторан «Марио», завод «Меридиан» имени Королева.

Другая не менее знаковая локация — живописный Коростышевский карьер в Житомирской области, — место для любителей скалолазанья и красивых фотосессий. «Живи момент!», — вот лейтмотив к ролику, который нашел свой отклик в сердцах многих.

С самого начала возникновения Jack Danielʼs в Линчбурге в штате Теннесси производитель акцентировал внимание на качестве продукта. Неизменными остаются квадратная форма бутылки Jack Danielʼs и безупречное качество. Сегодня Jack Danielʼs — это икона виски. По версии Interbrand, бренд Jack Danielʼs входит в ТОП 100 самых дорогих брендов в мире, а виски Jack Danielʼs — самый популярный в мире и №1 в Украине (по версии IWSR 2019).

Рекламный ролик First Timers описывает тех, кто решился жить смело и попробовать то, что долго попробовать не решались. Бренд уверенно подчеркнул, что Jack Daniel’s – для всех. И правда, этот американский виски подают везде – и в баре возле дома, и в изысканных заведениях.

К слову, над рекламой Jack Daniel’s работало американское креативное агентство Energy BBDO из Чикаго, США. Оно является дочерней компанией BBDO Worldwide Network и каждый день работает с более 80 странами над созданием рекламных кампаний.

За украинскую часть съемок отвечал киевский продакш Radioaktive Film. Это известный в стране лидер киносервисной индустрии с успешной 20-летней историей. Он занимался съемками рекламных кампаний таких брендов как HBO, Honda и Apple. В команде были и креативщики из США, Великобритании, Украины, Южной Африки. Режиссером ролика стал Иэн Понс Джуелл, известный по работе над рекламой Nike.

«Это образ жизни. Make it Count — это современная артикуляция духа свободы — жить на полную, наслаждаться моментом и предаваться желанию, — вот так значение кампании и самого слогана «Make it count», — объясняет глобальный бренд-директор Jack Daniel’s Мэтт Блевинс. — Мы знаем, что именно так основатель бренда Джек Дэниэл прожил свою жизнь, и думаем, это фраза «Живи момент» очень откликается нашим современникам».

Кампания «Живи момент» демонстрирует потребителям уникальный взгляд на мир глазами Jack Danielʼs. Быть в моменте и донести важность этого зрителю – вот одна из главных ее задач. И она с ней успешно справилась.

Запуском ТВ и интернет-рекламы в Украине занимается локальный партнер Universal McCann. В общем кампания охватит более 100 стран, и ролик посмотрят миллионы людей по всему миру. Это ли не лучший туристический промоушн для Украины?

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