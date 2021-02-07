Интергал-Буд подтвердил намерения застроить парк на Жмаченко, 20

"Городок добра" как называет сайт "Интергал-Буд" незаконную застройку — это пять домов на 27 этажей. Только одна очередь — 46 тыс. кв. м. Это примерно 750 квартир.

Строительная компания "Интергал-Буд", которую обвиняют в незаконной застройке, открестилась от обнародованного проекта жилого комплекса по ул. Генерала Жмаченко, 20, сообщает Цензор.

Видео будущей застройки на месте парка, которая напоминает сплошную "китайскую стену", появилось на ютуб-канале архитектурного бюро AB ARCHSENAL. Застройщик признает, что такой проект был предложен несколько лет назад, но в своем же обращении называет канал в ютубе "анонимным". Однако согласно реестру юридических лиц компания AB ARCHSENAL зарегистрирована в 2001г. И действует до сих пор. А первое ютуб-видео появилось 9 месяцев назад.

Но своим заявлением "Интергал-Буд" фактически подтвердил, что уже несколько лет пытается застроить зеленую зону на ул. Генерала Жмаченко, 20. О чем уже несколько лет утверждают местные жители.

Здесь находится сосновый лес и любое строительство запрещено. Участок арендовала Религиозная община "Христианская надежда", но при попытке начать строительство договор аренды был расторгнут, участок возвращен общине и ей присвоен статус парка. Несмотря на это, ГАСК выдало разрешение на строительство жилья под видом "реконструкции духовно-благотворительного комплекса".

Сейчас это решение церковь вместе с "Интергал-Буд", контролируемым экс-нардепом Владимиром Зубиком, пытаются отменить в Хозяйственном суде Киева. И свои намерения не скрывают.

"Городок добра" как называет сайт "Интергал-Буд" незаконную застройку — это пять домов на 27 этажей. Только одна очередь — 46 тыс. кв. м. Это примерно 750 квартир.

Эксперты строительного рынка подтверждают, что такие видеовизуализации делают только на финальных стадиях проекта, ведь это очень дорого. Стоимость такого 3d-ролика почти на пять минут — не менее 600 000 гривен. Религиозная община таких денег не имеет, а архитектурное бюро не будет работать себе в убыток. Поэтому оплатить сложную работу по визуализации мог "Интергал-Буд".

На наш запрос по форме и времени сотрудничества с ООО "Архитектурное бюро" АРХСЕНАЛ "пресс-служба" Интергал-Буд "не ответила. А видео на ютуб-канале бюро уже недоступно," ограничил автор ".