В марте в Киеве состоится Второй Ипотечный Форум

18 марта 2021 в отеле Hilton Kyiv состоится Второй Ипотечный Форум.

Год назад Конфедерация строителей Украины, Украинский клуб недвижимости и Pro.Property провели Первый Ипотечный форум. Вместе с представителями украинской власти, банковского сектора, бизнеса и международными экспертами искали пути для запуска ипотечного кредитования в Украине.

Пандемия и карантин несколько изменили фокус внимания общества, но не убрали вопрос ипотеки в долгий ящик. За этот год многое изменилось:

1. Учетная ставка Нацбанка снижена до 6%.

2. Во многих банках появились ипотечные программы.

3. Создан "Укрфинжитло" — новый институт ипотечного кредитования.

4. А на прошлой неделе по инициативе президента Украины правительство утвердило новый механизм доступной ипотеки с кредитной ставкой в пределах 7% годовых.

Самое время снова встретиться и определиться с дальнейшими шагами по развитию ипотеки в Украине.

Ведь ипотека — это тот самый нужный шанс для украинской экономики. К участию приглашаются представители органов государственной власти: Кабинета Министров Украины, Минэкономразвития, Минфина, Минрегиона, Национального банка Украины, Офиса Президента Украины, народные депутаты Украины, представители государственных и коммерческих банков, девелоперы.

Сделаем так, чтобы каждый украинец, который нуждается в жилье, имел возможность его приобрести!

Регистрация на мероприятие: https://cutt.ly/KkfSo6D

Более о мероприятии: https://cutt.ly/kkfSdfp