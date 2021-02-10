Сверхбыстрая и мощная техника Mac на процессоре Apple M1: уже в интернет-магазине Техно Ёж

Если сравнивать компьютеры с одеждой, то модели Apple – костюмы, сшитые на заказ, на голову превосходящие другие бренды. Они производительные и мощные, идеально тихие и элегантные, отличаются технологичностью и способностью справиться с любой задачей. В «Техно Ёж» представлен широкий выбор компьютеров и ноутбуков Эппл на любой вкус по доступной стоимости, включая новые модели на чипе М1.

С выходом новых версий ноутбуков MacBook Pro M1, MacBook Air M1 и ПК Mac Mini на базе процессора М1, эксперты пророчат «яблочной» корпорации захват 30-40 процентов рынка компьютеров вместо имеющихся сейчас 16. Так ли это и за что Apple M1 получил столь высокие оценки, попробуем разобрать

Поговорим о процессоре М1

Нет сомнений, что за чипами на процессорной платформе ARM будущее. Сейчас они используются в каждом смартфоне, но массово внедрить их в компьютеры до Apple ни у кого другого не получалось. Да и у инженеров корпорации из Купертино на создание M1 ушли десятилетия.

Процессор М1 является собственной разработкой Эппл. Он сделан по архитектуре ARM и использует систему команд ARM v8. Особенностями чипа является его «заточенность» под каждую конкретную модель бренда. Фактически, процессор представляет собой собранную на одном кремниевом кристалле основную часть компьютера. Для каждой модификации MacBook Pro или Mac Mini создается свой вариант кристалла с учетом потребностей устройства, его эффективности, автономности и других параметров.

В преддверии Дня Святого Валентина заказать идеальный подарок любимому человеку в виде ноутбука на этом уникальном процессоре можно на страницах интернет-магазина «Техно Ёж».

Основные возможности MacBook Pro, MacBook Air и Mac mini на Apple M1, представленных на сайте tehnoezh.ua

Если одним словом сказать о новинках на базе М1, то этим словом будет «получилось». Получилось добиться всего, что обещалось в анонсах:

· высокая скорость;

· потрясающая производительность;

· энергоэффективность;

· стабильная работа программ;

· отсутствие проблем с совместимостью;

· хорошая автономность.

Инженеры успешно объединили все преимущества ARM-платформ с инновационными решениями, сделав Mac-ноутбуки практически равными по скорости и производительности более мощным стационарным компьютерам с выделенными видеокартами и современными процессорами.

Ошеломляющая скорость работы

Эксперты отмечают чрезвычайно высокое быстродействие моделей на базе М1. Например, представленный на сайте tehnoezh.ua ноутбук MacBook Pro М1 с активным охлаждением, не снижает мощность процессора даже при длительных нагрузках. Все процессы выполняются без малейших сбоев, а скорость запуска приложений больше напоминает работу смартфонов, чем компьютеров. Задачи по редактированию и рендерингу видеороликов выполняются на уровне компьютеров с мощными видеокартами Vega 2 и подобными.

Кроме указанной модели, в каталоге «Техно Ёж» представлены модификации Mac Mini M1, обгоняющие классические ноутбуки Apple Pro-версий. Это безупречно тихий и практически не греющийся ПК, уступающий по производительности только топовым 27-дюймовым iMac. В большинстве тестов этот миниатюрный компьютер обгоняет даже MacBook Pro на интеловском процессоре i9.

Выполнение ресурсоемких задач длительностью более 20 минут моделью MacBook Air M1 происходит быстрее большинства компьютеров на процессорах Intel. Все предлагаемые интернет-магазином версии MacBook практически вдвое опережают своих предшественников на чипах Xeon при обработке 4К HDR видео.

Потрясающая автономность – еще один козырь MacBook Pro и MacBook Air на процессоре M1. Особенности архитектуры ARM позволяют достичь огромной производительности на ватт потребляемой мощности. Даже когда в решении задачи непосредственно участвует процессор ноутбука, автономность новых моделей зашкаливает.

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