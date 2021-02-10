"Возможно, ваш сосед коллаборант": "Правый сектор" пикетировал дом министра Малюськи

Также активисты требовали у министра ответить на вопрос, на каких основаниях он "вмешивается в работу госреестров и отменяет решения судов, подыгрывая тем самым енакиевской мафии".

Ветераны войны на Донбассе, представители «Правого сектора» и активисты 9 февраля провели митинг возле дома главы Минюста Дениса Малюськи, в ходе акции было заявлено, что министр должен понести ответственность "за передачу рынка «Столичный» представителям "енакиевской мафии" — соратникам Армена Саркисяна («Армен Горловский»)", пишет Апостроф.

Участники акции повесили на ворота дома Малюськи плакат "Возможно, и ваш сосед коллаборант", жгли файеры и скандировали "Малюська, выходи!"

Также активисты требовали у министра ответить на вопрос, на каких основаниях он "вмешивается в работу госреестров и отменяет решения судов, подыгрывая тем самым енакиевской мафии".

"Как вы знаете, мы уже приезжали к министру Малюське на работу, требовали, чтобы он вышел и озвучил свою позицию, как это он умеет за один день принимать решения, которые обычным людям даются месяцами. А именно — об отмене решения суда, изменения данных государственных реестров. И нам очень бы хотелось получить от него правовую оценку его же противоправных действий по вмешательству в работу Офиса противодействия рейдерству, потому что, насколько нам известно, именно по его указанию Офис принимает незаконные решения за один день", — заявил глава Киевской организации "Правого сектора" Юрий Гуренко.

Он заявил о "возможном присутствии личного интереса" Малюськи в этом деле.

"Мы сегодня и приехали в гости к министру, и хотим донести простую мысль — коррупционерам не место в Украине. Если он взял деньги, он, конечно, может их потратить. Помешать мы ему не можем. Но осуществлять преступные действия, выполнять преступные приказы "енакиевской группировки" — он не имеет никакого морального права. И, тем более, как министр с использованием служебного положения", — отметил Юрий Гуренко.

По словам активистов, они намерены привлечь к ответственности чиновников Минюста. Следует отметить, что министр Малюська к митингующим не выходил.

Напомним, что активисты уже восьмую неделю требуют "не допустить незаконного захвата рынка «Столичный» представителями «енакиевской мафии». Они утверждают, что за средства с «черного нала» на рынке может финансироваться сепаратизм на Донбассе. Активисты, по их словам, неоднократно обращались в Службу безопасности Украины по этому вопросу.