Нацкорпус заявил о блокировке якобы боевиков "ОПЗЖ" в Киеве (трансляция)

По данным националистов, на базе готовились силовые отряды, которые якобы готовятся дестабилизировать ситуацию в Украине.

В центре Киева в Тверском тупике "Нацкорпус" пришел на закрытую территорию, где, по мнению националистов, находятся "боевики Кивы-Медведчука". Об этом сообщили на сайте Нацкорпуса.

"Нам стало известно, что силовые отряды под кураторством "ОПЗЖ" готовятся дестабилизировать ситуацию в Украине. Под видом поддержки закрытых телеканалов Zik, "112 Украина" и NewsOne в Киев стянули группы боевиков", — сказано в сообщении.

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PavlovskyNews сообщает, что представители "Нацкорпуса" утверждают, что они вооружены. В людей за забором летят дымовые шашки и салюты. В ответ прилетают металлические предметы.

Один из лидеров "Нацкорпуса" Сергей Жорин заявил, что почти неделю пророссийские боевики живут там на базе и готовят провокации. По его словам, если полиция не справится с ситуацией, то они будут задействовать свои силы.

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