Полиция установит в этом году 220 новых камер фиксации нарушений ПДД (инфографика)

По словам главы МВД Арсена Авакова, за 8 месяцев работы камер на дорогах Украины количество ДТП уменьшилось втрое.

Нацполиция установит дополнительно 220 камер фотовидефиксации на дорогах Украины до конца 2021 года. Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков в Twitter.

"В этом году планируется установить 220 камер фотовидеофиксации по Украине. За 8 месяцев 2020-го на участках работы 48 комплексов автофиксации нарушений правил дорожного движения количество ДТП уменьшилось втрое", – сообщил Аваков.

По его словам, благодаря камерам фиксации нарушений правил дорожного движения, нарушители оплатили 220 млн гривен штрафов.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что дальнейшее развитие системы планируется по трем направлениям — установка еще большего количества камер, установки камер на машинах типа "Фантом", а также использование патрульными системы TruCam.

"Планируется, что количество таких камер на дорогах Украины вырастет до 1,5 тысячи. Второй этап этой программы — установка камер на машинах типа "Фантом". Сейчас на наших дорогах работает 4 таких машины, которые работают в тестовом режиме. Планируем на 2021 — 2023 годы увеличить количество таких машин до 100. Третий этап — использование камер TruCam патрульной полицией", — сказал замминистра.

Напомним, нарушение скоростного режима фиксируется при превышении скорости на 20 км/ч (еще 2 км/час добавляется на возможную погрешность измерительного прибора).

За превышение более чем на 20 км/ч, налагается штраф в размере 255 грн. Если больше 50 км/ч, то — 510 грн.

В первые 10 дней (со дня оформления постановления об административном правонарушении в сфере дорожного движения и его получения по почте) действует 50% скидка для оплаты штрафа. С 30 дня сумма взыскания удваивается и направляется для принудительного взыскания в исполнительную службу.

Система автофиксации нарушений ПДД на украинских дорогах с 19 ноября может регистрировать и нарушения, совершенные владельцами авто на иностранной регистрации.