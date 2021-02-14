Чому важливо стерилізувати домашніх тварин у новій інформаційній кампанії від Happy paw і Fedoriv Agency

За результатами опитування, яке провели Fedoriv Agency разом із благодійним фондом Happy paw наприкінці 2020 року серед своєї аудиторії у соцмережах, близько 25% реципієнтів не стерилізують свою домашню тварину через власні психологічні бар’єри. Хтось вважає, що це занадто небезпечна для життя операція, для когось життя із нестерилізованою тваринкою є досить зручним (поведінка тварини не призводить до дискомфорту у житті господаря), а дехто навіть планує розводити цуценят чи кошенят, що у більшості випадків призводить до появи безпритульних тварин на вулицях.

«Про таке явище, як стерилізація тварин у соціумі існує багато протилежних думок. Проте більшість ветеринарних лікарів та науковців приходять до спільного твердження: стерилізація тварин є не лише дієвим способом гуманного контролю чисельності безпритульних тварин, а і чудовим профілактичним методом ряду захворювань наших домашніх улюбленців», – зазначають у Happy paw.

Багато власників домашніх тварин уникають стерилізації через негативні чутки або тому що переносять своє ставлення до явища на своїх вихованців. Через це, не усвідомлюючи того, вони погіршують умови життя своїх домашніх улюбленців, хоча щиро бажають їм кращого. Так з’являються випадки, коли тваринам дають шкідливі пігулки, використовують шокові нашийники, не дозволяють спілкуватися з іншими собаками, карають за помічені кути і провокують розвиток хвороб сечостатевої системи. Та чи справді саме так виглядає любов до свого вихованця?

Люди люблять своїх вихованців і бажають їм найкращого. Просто іноді помиляються, обираючи спосіб прояву своєї любові. Тому напередодні Дня закоханих, 14 лютого, благодійний фонд Happy paw разом із Fedoriv Agency запустили інформаційну кампанію, де в милій і добрій формі розповіли про безпеку і користь стерилізації для тварин. Окрім цього, пояснили, що це безпечно і вже точно не шкідливо.

Команда агентства розробила серію постерів про те, що насправді Любов – це стерилізувати свою домашню тваринку. Щоб підтримати кампанію кожен може створити постер із власним фото зі своїм улюбленцем за допомогою спеціального онлайн-конструктора, а також поділитись своїм або вже готовим постером у соцмережах.

Детальнiше на нашому сайтi: https://happypaw.ua/ua/once/card/72

За додатковою інформацією звертайтесь – 0633998547 Дмитро Кіркевич