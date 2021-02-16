Телемарафон «5й на Марсі»: українська трансляція посадки Perseverance

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18-го лютого в етері «5 каналу» дивіться спецмарафон «5-й на Марсі»!

Марсохід Perseverance подолав майже 500 мільйонів кілометрів у Космосі, а тепер готується здійснити посадку на Червону планету.

Політ тривав один марсіанський рік, або 687 земних днів.

18 лютого – у спецмарафоні в етері «5 каналу» "примарсення" нового космічного ровера.

Упродовж дня цікаві й пізнавальні історії про новий марсохід, які підготувала міжнародна космічна команда 5-го. З тематичних сюжетів глядачі дізнаються: про Арабську та Китайську місії, космічні лоти, майбутні плани щодо колонізації Марсу, про успішний запуск Perseverance та підготовку до його «примарсення».

Початок трансляції NASA українською в ефірі «5 каналу» о 22:00 – покажемо нашим глядачам історичну мить!

О 22:55 (за київським часом) Perseverance має спуститися на поверхню.

Він шукатиме на Марсі ознаки життя, а також збиратиме зразки каменів та ґрунту й передавати їх на Землю для досліджень.

На облавку марсохода розташований невеликий гелікоптер, який робитиме надточні знімки з висоти.

Нова місія- є основою для подальших пілотованих польотів на Червону планету.

Ведучі телемарафону: Нонна Стефанова та Михайло Прудник.

Не пропустіть! "Примарсимо" 5-й марсохід Perseverance на 5-му разом!

5 канал. Твій. Український