Спецпрокуратура оштрафовала Львовский бронетанковый завод на 6,2 млн гривен

Госпредприятие в 2016 году сорвало сроки на проведение ремонта бронетехники, за что и было оштрафовано.

Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере центрального региона оштрафовал Львовский бронетанковый за невыполненные сроки ремонта техники в 2016 году. Об этом сообщает пресс-служба специализированной прокуратуры.

Прокуратура Министерства обороны подавало иск против завода из-за нарушения условий контракта предприятием. Контракт был подписан в 2016 году. Он касался ремонта бронетехники, который был выполнен со значительным опозданием. Из-за срыва сроков поставки, завод оштрафовали на 6,2 млн гривен.

На данный момент сумма штрафных санкций выплачена в полном объеме и уже находится на счетах Министерства обороны Украины.

Львовский бронетанковый завод — государственное предприятие бронетанковой промышленности. Завод ремонтирует, модернизирует и переоборудует бронетехнику. ЛБЗ основан в 1944 году. Входит в состав "Укроборонпрома".

Это уже не первый иск от Министерства обороны против львовского завода. В 2018 году завод был оштрафован на 5,17 млн гривен за поставку 40 некачественных двигателей для танков Т-72. В контракте был прописан пункт, в котором предусматривалось взыскание 20% стоимости контракта, если товар некачественный или недоукомплектован.

Напомним, в сентябре 2019 года НАБУ открыло дело против директора госпредприятия. Его подозревали в сокрытии 4,6 млн гривен.