Швидкі тести на антиген до COVID-19: простота та ефективність

В Україні наприкінці 2020 року алгоритм діагностування населення на коронавірусну інфекцію доповнили швидкими тестами на визначення антигену до COVID-19, результати яких можна отримати за 15 хвилин. Медична лабораторія «Ескулаб» першою в Україні почала виконувати такі тести по мазку з носа. Роповідаємо про призначення, особливості та переваги тестування з перших уст.

Для чого проводять тест на антиген COVID-19?

Експрес-тест на антиген до COVID-19, завдяки простоті, оперативності та надійсності, допомагає швидко зрозуміти, яка вірусна інфекція призвела до появи специфічних симптомів нездужання:

COVID-19 або грип;

COVID-19 або ГРВІ.

Експрес-тести на антиген до COVID-19 допомагають виявляти пацієнтів з коронавірусною інфекцією на гострій стадії захворювання. Виявлення антигену вірусу, що викликає COVID-19, відбувається по мазку із задньої стінки носоглотки. Тобто вірус можливо ідентифікувати на найбільш ранніх стадіях, коли він знаходиться ще лише на слизових оболонках людини.

Результати з’являються упродовж 15 хвилин і лікарі можуть оперативно приймати рішення про ізоляцію і додаткове обстеження пацієнтів у разі виявлення коронавірусної інфекції.

У яких випадках доцільний тест на антиген COVID-19?

Показаннями для проведення цього тесту є такі симптоми:

підвищення температури тіла;

кашель;

підвищена стомлюваність;

задишка і утруднене дихання;

зниження сатурації;

втрата нюху і смакових відчуттів;

біль і ломота в суглобах і мʼязах;

головний біль;

необхідність виходу на роботу після перенесеного COVID-19;

контакт з інфікованою людиною (навіть за відсутності симптомів);

біль в грудній клітці.

«Уявіть ситуацію, у людини закладений ніс, болить голова і треба дізнатися, це – звичайна застуда чи коронавірус? Новий тест доцільно застосовувати за ознак ГРВІ, вірусної пневмонії, для виключення інфікованості коронавірусом. За 15 хвилин людина знає свій результат і що їй робити далі: самоізольовуватися чи повертатися до активного життя», – прокоментував комерційний директор ПМСЛ «Ескулаб» Денис Мельник.

Як проводиться тестування на антиген COVID-19?

Легкість виконання є однією з переваг цього тесту. У лабораторії медичний працівник, використовуючи засоби індивідуального захисту, дезінфекції та одноразові витратні матеріали, проводить забір мазка з носоглотки спеціальним зондом.

Протипоказань для виконання експрес-тесту на антиген COVID-19 немає. Проте, щоб він дав максимально точні результати, необхідно дотриматися кількох простих рекомендацій, готуючись до його проведення. Відбір мазка проводиться натщесерце або через 3-4 години після прийому їжі. Тому за 3-4 год. перед дослідженням не можна: пити, їсти, чистити зуби, палити і жувати гумку.

За 1-2 дні до тесту рекомендовано не використовувати спреї та мазі для горла й носа, розчини для їх промивання і полоскання. Якщо такі процедури здійснювалися, про це варто повідомити перед тестуванням.

Загалом процедура відбору займає кілька секунд. Забраний біоматеріал поміщується в пробірку зі спеціальним середовищем і одразу проводиться тест на визначення антигену SARS COV-2. Пацієнт отримує результат за 15 хвилин.

Про що свідчать результати тесту?

У медичній лабораторії «Ескулаб» використовують експрес-тести на антиген COVID-19 відомого виробника – компанії SD BIOSENSOR, INC., їхня діагностична чутливість складає 99,68%, а діагностична специфічність – 96,52%. У тест-системах вбудований процесуальний контроль, що забезпечує точність результатів.

Результат тесту на антиген COVID-19 можна отримати уже за 15 хвилин. Він розшифровується як:

Негативний (вказує на відсутність коронавірусної інфекції)

Позитивний (вказує на факт присутності в організмі антигену SARS-CoV-2)

При отриманні позитивного тесту, для підтвердження факту інфікування COVID-19 пацієнту можуть рекомендувати проведення додаткових досліджень. Обсяг додаткової діагностики залежить від клінічного випадку і визначається лікарем-терапевтом або педіатром.

Керівник «Есулабу» переконує, що в умовах триваючої пандемії необхідно максимально свідомо ставитися до питання власного здоров’я та не боятися приймати рішення про тестування за появи згадуваних симптомів.

«Мій двобій із COVID-19 відбувся у листопаді 2020. Я перевірив на собі особисто переваги дослідження методом визначення антигену. Позитивний результат отримав за 15 хвилин і свідомо пішов на самоізоляцію разом з сімʼєю, оскільки такий метод переривання епідланцюга є найбільш ефективним у профілактиці захворювання.

Оскільки стан погіршувався і симптоми наростали, пройшов ПЛР-тест. Результат підтвердив якість тестів антигену, він був позитивним. Вчасне тестування та злагоджені дії медиків у сумі з моральною підтримкою близьких допомогли мені перемогти хворобу», – розповів Денис Мельник.

Зазначимо, що результати експрес-тестів на антиген COVID-19 використовуються на офіційному рівні по всьому світу. Результати експрес-тестів на антиген COVID-19 є однією з обов’язкових підстав для в’їзду в країни Європи, зокрема у Нідерланди, Польщу.