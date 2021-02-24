Практические советы от Moneyveo по цифровой эволюции бизнеса

Во время глобальных изменений слова «локдаун», «самоизоляция» и «социальная дистанция» прочно закрепляются в повседневном обиходе. Эта новая реальность привела к тому, что все больше предпринимателей задумываются над цифровизацией бизнес-процессов. Например, уже сейчас повсеместно происходит «офисная эволюция»: компании полностью или частично переводят сотрудников на удаленный формат работы. И цифровая трансформация бизнеса становится не столько технологическим трендом, сколько острой необходимостью для выживания в конкурентной среде. Однако не всегда может быть понятно, с помощью каких инструментов ее реализовать.

Имея глубокий опыт в диджитализации, финтех-компания Moneyveo не осталась равнодушной к такой важной теме. В декабре 2020 года вместе с Министерством цифровой трансформации Украины компания презентовала образовательный сериал для предпринимателей «Перевод бизнес-процессов в онлайн». Его уже можно посмотреть на портале Дія.Бизнес.

Moneyveo повышает осведомленность населения

В сериале топ-менеджмент Манивео поделился со зрителями своими практическими кейсами, как эффективно внедрить правила дистанционной деятельности в компании, наладить бизнес-процессы в диджитале, усовершенствовать информационную безопасность и организацию работы.

Так, Group CEO Moneyveo Алена Андроникова отметила, что компания не только активно использует технологические бизнес-инструменты, но еще и с 2017 года внедрила частичную удаленную работу для своих сотрудников. Это позволило Moneyveo накопить большой опыт по цифровой трансформации бизнеса. «Благодаря нашей стратегии Digital 360 мы смогли заблаговременно настроить бизнес-процессы для работы онлайн. Также за последнее время мы усовершенствовали деятельность и готовы делиться опытом».

Руководитель онлайн-составляющей национального проекта по развитию предпринимательства Дія.Бизнес Андрей Ремизов отметил: созданный совместно с Moneyveo образовательный сериал поможет украинскому бизнесу разобраться, как перевести рабочие процессы в онлайн и какие инструменты для этого нужны. «Предприниматели должны знать, как адаптироваться в сложных условиях и усовершенствовать свою деятельность, руководствуясь лучшим опытом», — подчеркнул Ремизов.

Конечно, карантин — не главная причина активной цифровизации в мире. По словам Алены Андрониковой, созданию удаленных рабочих мест способствуют такие факторы, как: формирование сотрудников нового типа, развитие мобильных технологий, инновационного образования в онлайн и даже семейные обстоятельства персонала. В целом организация процесса цифровой трансформации требует дополнительного внимания, ресурсов и главное — желания владельца бизнеса менять стратегию предприятия.

Первые шаги на пути к цифровизации

«Чтобы начать переход к удаленной работе, руководителю или собственнику компании следует проанализировать все плюсы и минусы такого решения», — говорит Group CEO Moneyveo. Удаленная работа невозможна без четких алгоритмов действий и определенных инструментов. Первый шаг в данном процессе — администрирование дистанционной работы IT-службой. Второй — обеспечение сотрудников качественной техникой. Третий и очень важный шаг — психологическая подготовка персонала к работе онлайн и обеспечение внутреннего психологического комфорта в коллективе.

Конечно, не всем компаниям подходит онлайн-формат деятельности. Например, тем, кто работает в сфере услуг (парикмахерские, салоны красоты, СТО и т. д.). Оптимальный для большинства — так называемый «гибридный» вариант — нечто среднее между онлайн- и офлайн-форматами. Каждое предприятие выбирает удобный для себя подход, исходя из собственной цифровой «зрелости».

Диджитализация — движущая сила для бизнеса

Многие компании оказались не готовыми к новой реальности, не смогли вовремя отреагировать на изменения и пересмотреть свои стратегические приоритеты. Однако те, кто начал процесс цифровой трансформации на ранних этапах, уже почувствовали ее преимущества:

● гибкость бизнеса;

● нетворкинг и коммуникация через интернет-платформы;

● экономия времени за счет отказа от бумажной документации;

● расширение возможностей для клиентов (кросс- и upsell продажи);

● независимость от влияния внешних факторов, таких как карантин;

● удобный график для сотрудников;

● широкий выбор специалистов в любом месте.

Недостатки тоже есть, это:

● затраты времени на оптимизацию процессов и адаптацию команды к удаленной работе;

● возможная потеря производительности на начальном этапе;

● трудности в укреплении корпоративной культуры, мотивации, поддержке качественной коммуникации между коллегами.

Цифровые технологии и инновации дают человечеству множество возможностей: от облачного ресторана (то есть такого, который работает по модели «только доставка») до оплаты онлайн-кредита одним прикосновением пальца. Со своей стороны, бизнес получает оптимизацию процессов, увеличение продаж благодаря лояльности потребителей, улучшение клиентского опыта и пр. И если компания научится практически применять эти инструменты, быстро реагировать на изменения, никакой кризис не станет препятствием на пути ее развития.