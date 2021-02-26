Кейс Unicorn Systems: Как в кризис расширить продуктовую линейку и организовать удаленную работу

Глава украинского офиса чешской IT компании Unicorn Systems Владимир Погойда рассказывает, как компания трансформируется в кризис, открывает новые ниши "карантинных" (и не только) сервисов и переизобретает удаленную работу, чтобы оставаться интересной для сотрудников.

Когда появились новости о первых заболевших коронавирусом в Италии, я находился во Французских Альпах. С собственником компании мы обсуждали стратегию дальнейшего развития и даже не думали, что планы придется пересматривать уже через пару недель.

Когда я добрался до Киева — на меня уже смотрели так, словно я приехал из логова чумы. Пора было принимать меры, наши офисы один за другим ушли на карантин.

С того момента прошел почти год, и за это время Unicorn Systems стал другой компанией — с новыми продуктами и полностью иным подходом к работе.

Как бесполезное стало необходимым

Сначала о грустном. За этот год мы потеряли все позиции в Украине, которые завоевали за предыдущие 9 лет. Мы побеждали в тендерах, но так и не получили проекты. И причина этого — не пандемия. Дело в том, что мы не готовы работать нечестным путем, и как только сталкиваемся с подобным — клиент перестает быть для нас интересен. Это печально, поскольку мы могли бы реализовать очень многое в нашей стране.

Вместе с тем в Европе — феноменальный успех. Исторически наибольшую прибыль нам приносили enterprise-level продукты, а самые крупные заказчики — государственные энергетические компании. На этом поле у нас еще много работы. Brexit, в том числе сделал необходим обновление множества систем.

Но в этом году мы решили диверсифицировать риски, придумав много маленьких продуктов, продающихся в один клик.

На фоне пандемии возникла необходимость в продуктах, которые раньше казались абсолютно ненужными. Так появились Bookigy и ID Guard.

Многие компании решили сохранить возможность удаленной работы для своих сотрудников. Это значит, что им больше не нужны такие большие офисы как были раньше, а следовательно свободных столов становится меньше, чем работников компании. Для этого и нужен Bookigy, позволяющий бронировать рабочие места. Когда кто-то из сотрудников решает работать в офисе — он может забронировать себе место прямо с телефона. Руководители могут собрать всех вместе, забронировав столы рядом на всю неделю, либо переговорную комнату всего на пару часов.

ID Guard — это сервис для удаленной идентификации личности. Для денежного перевода, заключения сделки или получения посылки — у многих компаний возникла такая необходимость в прошлом году. Теперь это легко сделать, отсканировав документы и распознав лицо. При этом доля отклонений при распознавании может отличаться для различных услуг. Допустим, чтобы подписать петицию достаточно 80% совпадения, а для рабочего контракта или вывода всех денег с банковского счета — не менее 98%.

У нас есть и своя образовательная платформа — CourseKit. В ней люди могут создавать свои курсы, приобретать их и проходить. В Украине мы предлагаем детишкам курс с тренировкой ЗНО, где они могут сколько угодно проходить тесты со всеми вопросами. В Европе многие компании приобрели для своих сотрудников курс по GDPR — новому стандарту защиты данных. При этом функционал позволяет им посмотреть, кто уже прошел курс, еще занимается этим или даже не открывал. Теперь не нужно писать всем сотрудникам, собирать подписи и отчеты о прохождении — все в одной системе.

Еще один новый продукт — EdooKit. Это решение для школ с огромным функционалом. В нем можно собрать все учебники, выстроить график занятий, выполнять и проверять задания. Родители могут сообщить учителю, что ребенок заболел, или узнать о родительском собрании. И это только небольшая доля всех возможностей. На платформу уже перешли многие школы Чехии, Словакии и Германии. Похожую систему мы теперь предлагаем и для больниц. В ней можно записаться к врачу, посмотреть результаты анализов и много другое.

Новый подход к организации работы

Как я уже сказал в начале, изменились не только продукты, но и сама компания. Наш киевский офис теперь практически пуст — большинство сотрудников предпочитают работать удаленно из родных городов по всей Украине.

Это требует иного подхода к организации. Многие начали перерабатывать из-за сложностей с разделением времени отдыха и труда, другим наоборот крайне сложно сосредоточиться и войти в ритм. Кому-то нужен внешний монитор, другим — удобный стул, а третьих постоянно отвлекают дети или домашние животные.

Было необходимо понять, как компания может помочь людям решить подобные вопросы. И мы решили проблему на системном уровне - разработали для сотрудников целое руководство с лучшими практиками, где от "а" до "я" расписано, как организовать дома рабочий процесс, создать комфортные условия, быть эффективным и не перерабатывать.

Но недавно стало очевидно, что удаленная работа бросает еще один новый вызов. Раньше главными бенефитами были красивый офис с интересными людьми. Всегда можно было собраться, вместе отдохнуть, куда-то сходить или просто пообщаться. Наши сотрудники, начавшие работу в 2021 году, не застали всего этого. Мы задались вопросом — как сделать работу в компании вновь интересной?

И у нас родилась одна идея. По всей Европе у нашей компании есть сеть рекреационной недвижимости — отели, даже часть острова в Греции, куда съезжаются виндсерферы со всего мира. Мы подумали, что сможем дать сотрудникам возможность работать из таких мест. Чтобы они могли не просто оставаться дома, а выезжать целыми командами и путешествовать по Европе, не отрываясь от компании. Поработать неделю в Киеве, потом в Одессе, а оттуда поехать в Грецию. Конечно, все это станет возможным только после снятия карантинных ограничений.

Нужно ли предсказывать будущее?

Как показала практика, предугадать будущее невозможно даже на несколько месяцев вперед. Но это не должно мешать ставить и достигать целей. Цель нашей компании — 1 млрд пользователей по всему миру.

У всех наших продуктов единая точка входа, и уже сейчас тысячи людей пользуются нашими системами на работе, смотрят оценки детей в школе, проходят курсы, подают налоговые декларации и записываются к врачам. В 2020 году Unicorn Systems исполнилось 30 лет, все эти годы мы росли и стали очень сильным игроком в Европе. Но теперь мы работаем над тем, чтобы предложить полезные решения людям в любой стране. И пусть мы пока далеки от нашей цели, ее достижение — только вопрос времени.