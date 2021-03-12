Реформа Нацполиции: эксперты подводят итоги – харьковский кейс Максимовича (видео)

Спустя 6 лет после начала реформы правоохранительной системы в Украине и превращения украинской милиции в Национальную полицию эксперты констатируют: удалось далеко не все.

Об этом свидетельствуют многочисленные заявления как самих активно увольняющихся сотрудников НПУ, так и гражданских активистов, которые мониторили ход реформы. По их словам, 93% состава следственно-оперативных подразделений прошли переаттестацию, а многие из тех, кто не прошел, потом восстановились через суд и продолжают работать старыми методами, сообщает Дозор.

Напомним, на этапе создания «новой полиции» министр МВД заявил, что полицейскими станут «только те, кто пройдет переаттестацию - от сержанта до генерала». При этом Арсен Аваков пообещал резко увеличить требования к каждому составу ведомства.

Однако, по словам руководителя украинского аналитического Центра политико-правовых реформ Евгения Крапивина за пять лет существенных перемен в ядре полиции, в уголовном блоке, не последовало.

«К сожалению, можно констатировать, что реформа полиции фактически не состоялась», – утверждает эксперт.

В подтверждение его слов коллеги из общественной организации «Громадский контроль діє» в качестве примера приводят кейс Олега Максимовича, которому с помощью юридических уловок в 2016 году удалось легко обойти механизм переаттестации.

Набрав из 120 возможных баллов всего 53, заместитель начальника следственного управления ГУНП в Харьковской области О.Максимович по итогам аттестации попал в число 7% правоохранителей, получивших решение Атестационной комиссии: «Занимаемой должности не соответствует, подлежит увольнению из Национальной полиции в связи со служебным несоответствием».

Не растерявшись, Максимович подал иск в суд о признании решения аттестационной комиссии о его увольнении незаконным и заявление о переводе из харьковского главка НПУ на аналогичную должность в Полтаву. Справедливости ради, стоит сказать, что постановлением Высшего административного суда Украины 17.10.2017 г. Максимовичу в иске было отказано, пишет издание.

Однако ГУНП по непонятной причине так и не исполнило решение аттестационной комиссии – уволить Максимовича из Национальной полиции в связи со служебным несоответствием, предоставив ему возможность уволиться через месяц – по собственному желанию и с выплатами за выслугу лет.

После этого Олег Максимович вернулся в Харьков, и уже через три дня подал рапорт с просьбой принять его на должность заместителя начальника следственного управления ГУНП в Харьковской области. И был принят – без проведения какого-либо конкурса! В харьковском главке заявили, что в этом не было необходимости «учитывая опыт работы на руководящих должностях, высокого уровня деловых, профессиональных и личных качеств, образовательного и квалификационного уровня» Олега Максимовича, передает Дозор.

Таким образом, сотрудник, набравший 53 балла из 120 при переаттестации, подлежащий увольнению из Национальной полиции в связи со «служебным несоответствием» (что было также подтверждено решением Высшего административного суда Украины), всего через полтора года вернулся на прежнюю должность.

Заместитель начальника следственного управления ГУНП в Харьковской области за это время становился фигурантом ряда коррупционных скандалов. Последний из них - вокруг Регионального сервисного центра МВД в Харьковской области.

«Подобные примеры не только полностью дискредитирует реформу Нацполиции. Это ставит под вопрос сохранение украинской государственности» – считает экс-министр МВД Анатолий Могилев, подчеркивая, что за наказанием лиц, допустивших нарушение законодательства, в аппарате МВД сегодня никто не наблюдает.

«Полное отсутствие ведомственного контроля за нарушителями внутри системы рождает вседозволенность и подрывает устои всего государства, – отметил экс-министр. – Вспомните убийство на посту милиционера в 2015 году – подозреваемые были задержаны, им предъявили обвинение, после чего… всех отпустили! Когда лица, привлекаемые за тяжкие преступления, спокойно ходят по улице и работают, в том числе, в госструктурах – это нонсенс!»

В итоге, на местах, за качество расследований в уголовных производствах отвечают сотрудники, которых Аттестационная комиссия, а потом и суд признали неспособными исполнять свои профессиональные обязанности.

О последствиях можно судить по такому факту: за последние два года органами прокуратуры было возбуждено 560 уголовных дел по факту совершения противоправных действий сотрудниками правоохранительных органов. И лишь по 6 из них подозреваемым были предъявлены обвинения, сообщает агентство «Интерфакс-Украина».