У мережі з онуками: як проєкт «Смартфон для батьків» від Київстар долає цифровий розрив між поколіннями

У вересні 2019 року компанія «Київстар» у межах своєї корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) започаткувала проєкт «Смартфон для батьків». Передусім це онлайн-майданчик, який допомагає людям елегантного віку успішно опановувати нові цифрові навички, щоб користуватися ними в повсякденному житті. Анна Захараш, директорка з корпоративних комунікацій компанії «Київстар», розповіла, як з’явився такий кейс КСВ, чим ініціатива стала корисною старшому поколінню, яких результатів вдалося досягти та яким буде продовження.

[ + – ] Анна Захараш

Які напрямки КСВ загалом підтримує компанія «Київстар»?

Місія Київстар – відкривати нові можливості для України та змінювати життя людей на краще. Саме цей принцип закладено в основу стратегії КСВ компанії. Її основні напрямки – цифрова інклюзія, розвиток підприємництва, безпека в Інтернеті, корпоративне волонтерство та партнерство заради досягнення цілей сталого розвитку.

Чи змінилися певні акценти КСВ Київстар у зв’язку з пандемією коронавірусу?

Як соціально відповідальний бізнес компанія «Київстар» одразу почала активно працювати у цьому напрямку та розробила план захисту своїх співробітників й підтримки суспільства. Ми виділили майже 30 млн грн. благодійної допомоги на закупівлю 10 апаратів ШВЛ, 20 моніторів пацієнта, близько 7 тис. захисних костюмів для медиків і 55 кисневих концентраторів. Також ми нарахували бонуси на мобільні номери 70 тисячам медичним працівникам і розробили спеціальні пропозиції, спрямовані на підтримку суспільства.

Зокрема, в цей період важливим напрямком КСВ-стратегії Київстар стала цифрова освіта. Коли життя все більше переміщується в онлайн-сферу, школа мобільної грамотності «Смартфон для батьків» була покликана допомогти старшому поколінню інтегруватися у світ нових технологій і завдяки цьому залишатися на зв’язку із рідними.

Цей напрямок КСВ Київстар спрямований на подолання цифрового розриву між поколіннями. Наскільки він актуальний в Україні та світі й чому сформувався?

Після запуску 4G ми помітили значні вікові відмінності у моделях використання мобільного інтернету. Згідно із внутрішніми дослідженнями Київстар на момент старту проєкту в ІІІ кварталі 2019 року 67% власників смартфонів віком старше 50 років не користувалися послугами мобільного інтернету, а от у сегменті абонентів від 20 до 40 років його активно використовували 82%. Під час глибинних інтерв’ю більшість представників віком 50+ пояснили таку ситуацію відсутністю потрібних цифрових навичок.

Тенденцію підтверджує й перше в Україні дослідження рівня цифрової грамотності, яке Міністерство цифрової трансформації презентувало в грудні 2019 року. За його даними 53% українців не мають базового рівня цифрових навичок

Компанія «Київстар» вирішила виправити ситуацію, започаткувавши проєкт «Смартфон для батьків»?

Ми поставили перед собою одразу декілька завдань: зменшити цифровий і, відповідно, емоційний розрив між поколіннями, а також зруйнувати вікові стереотипи стосовно технологій. Ми віримо, що технології вплинуть на якість життя представників старшого покоління та допоможуть їм зблизитися із дітьми й онуками. На жаль, великі бренди зазвичай приділяють недостатньо уваги аудиторії старше 60 років, оскільки вважають її комерційно непривабливою. Хоча це не абстрактна соціальна група, а наші батьки, бабусі та дідусі.

Кому саме адресований проєкт «Смартфон для батьків» і яким чином до участі в програмі залучили цільову аудиторію?

У проєкті «Смартфон для батьків» ми працюємо з двома цільовими аудиторіями – це безпосередньо люди пенсійного віку та їхні діти й онуки.

Для людей елегантного віку ми створили онлайн-школу мобільної грамотності batky.kyivstar.ua, де вони можуть знайти прості та зрозумілі відеоуроки, які навчають базовим функціям смартфона: встановленню додатків, спілкуванню в месенджерах, здійсненню відеодзвінків, платежам онлайн та інше. Для тих, кому не підходить онлайн-формат, ми розробили та випустили друковану брошуру, яку можна отримати безоплатно у фірмових магазинах Київстар.

Щоб привернути увагу молодого покоління до проблеми цифрової нерівності, ми запустили медіакампанію. Використовуючи забавні ролики на YouTube, співпрацю з популярними блогерами та публікації в соціальних мережах, ми закликаємо молодь допомогти своїм рідним опанувати смартфони.

Разом із ранковим шоу «Сніданок з 1+1» ми створили спеціальну рубрику «Зв’язок поколінь», у якій показали, як технології допомагають знаходити спільну мову представникам різних вікових груп і підтримувати звʼязок із рідними під час карантину.

У суспільстві сформувався стереотип, що старше покоління доволі консервативне, тож не бажає навчатися новому. Результати проєкту «Смартфон для батьків» можуть спростувати це твердження?

Освітні відео на порталі «Смартфон для батьків» вже зібрали понад 100 тис. переглядів. Це доводить, що представники старшого покоління готові навчатися, проте їм важлива підтримка та менторство рідних людей, адже найскладніше для них – перебороти страх нового та невідомого.

У результаті за півтора року роботи проєкту кількість власників смартфонів віком від 50 років зросла на 16 відсоткових пунктів і наразі складає вже 56%, а мобільним інтернетом серед них користується тепер 51%. Ці показники мають тенденцію до зростання.

Яким чином опанування смартфона покращує якість життя цих людей та робить зв’язок з іншими поколіннями міцнішим?

Смартфон – це світ нових можливостей для людей елегантного віку. Варто лише поглянути на героїв рубрики «Зв’язок поколінь» – завдяки відеоз’язку вони змогли вперше побачити свого новонародженого онука або відсвяткувати день народження в колі рідних навіть під час самоізоляції! Тепер вони першими лайкають дописи своїх дітей у соціальних мережах, слідкують за їхнім життям, розділяють захоплення та знаходять нові спільні інтереси (наприклад, відеоігри).

Чи мав проєкт «Смартфон для батьків» резонанс в Україні, а, можливо, й на міжнародному рівні?

На початку 2020-го року проєкт підтримало Міністерство цифрової трансформації України та розмістило однойменний курс на національній платформі «Дія.Цифрова освіта». Наприкінці року ініціатива отримала одразу декілька престижних нагород у сфері комунікацій: перемогу в категорії «Telecommunications» European Excellence Awards 2020 та бронзу Effie Awards Ukraine у номінації «PR, корпоративна репутація». А також днями його було відзначено українською комунікаційною премією X-Ray як кращий соціальний проєкт року.

Яке продовження у майбутньому отримає проєкт «Смартфон для батьків» і чи можна долучитися до нього новим учасникам?

Звісно, ми не зупиняємося. Наприкінці 2020 року випустили ще 9 навчальних роликів, які вже доступні на порталі «Смартфон для батьків». Вони стали відповіддю на потреби, що виникли у нашої аудиторії під час пандемії. Це й купівля товарів онлайн, й більш глибоке занурення в соціальні мережі, й правила безпеки в Інтернеті.

У 2021 році ми бажаємо знайти однодумців, з якими зможемо разом просувати цифрову грамотність в Україні та розповідати про корисні онлайн-сервіси, що можуть наповнити життя старшого покоління цікавими можливостями.