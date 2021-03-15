Марина Порошенко предупредила, что Киев под руководством Кличко не готов к борьбе с коронавирусом

Еще одна проблема, которую не решила городская власть под руководством Виталия Кличко, — защита врачей, считает Марина Порошенко

Столице нужно готовиться к стремительному росту темпов заболевания коронавирусом. Сейчас в Киеве заполнены 60% коек для больных, а среди 30 тысяч врачей лишь 650 привитых. Об этом заявила глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко, сообщает LB.ua.

Сейчас город находится в оранжевой зоне, но темпы такие, что столица может оказаться в красной зоне уже к концу марта. По словам Порошенко, в Киеве сейчас 5 009 коек для больных ковидом, 80% из них оснащены кислородом.

«К сожалению, уже приближается цифра заполняемости этих коек до 60%. Это высокий показатель. Поэтому сегодня мы должны готовиться иметь запасные места, которые при необходимости нужно будет открыть», — сказала Марина Порошенко.

Еще одна проблема, которую не решила городская власть под руководством Виталия Кличко, — защита врачей. Как отметила Марина Порошенко, только в муниципальных медицинских учреждениях Киева работают 30 тысяч медработников. Из них первую вакцину от Covid-19 получили всего 650 человек, а сам город имеет небольшое количество вакцины.

«Работает только половина из 12 мобильных бригад, которые должны сегодня прививать население. С такими темпами мы опаздываем и не успеваем», — предупреждает она.