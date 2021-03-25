Правовой спецрежим Дія City может заработать уже этим летом

Народный депутат Егор Чернев считает, что на начало работы правового и налогового спецрежима Дія Сity можно рвсчитывать уже летом. Об этом он заявил на онлайн-пресс-конференции, посвященной доработанному законопроекту о Дія City.

По словам Егор Чернева, несмотря на сложности, связанные с прогнозированием в условиях локдауна и карантина, есть надежда, что вся подготовительная работа будет окончена в ближайшие два-три месяца. На второе чтение законопроект 4303 "О стимулировании развития цифровой экономики" может выйти до средины июля, т. е. еще до конца работы этой сессий ВРУ. Работать же Дія Сіту сможет начать уже летом.

"Именно потому, что мы открыты для диалогу и максимально учитываем все предложения и пожелания бизнеса, мы пройдем этап подготовки Дія Сіту за несколько месяцев", — сказал Чернев.

Напомним, что Дія Сіту – это особый налоговый и правовой режим содействия развитию IT-отрасли. Им предусматриваются снижение налогов для компаний этого сектора, защита резидентов от несовершенства законодательства, новые формы отношений между нанимателем и работниками (гиг-контракты). Также закон предусматривает введение некоторых норм английского права, защиту прав интеллектуальной собственности и множество других условий для стимулирувания развития IT-отрасли. Правовой спец режим, по словам авторов законопроекта 4303, призван создать лучшие в Восточной Европе условия для IT.

Законопроект создавался в тесном взаимодействии с представителями IT-сообщества и учел множество их предложений. Как сообщил Егор Чернев, авторы документа получили более 300 предложений от бизнеса, около 70% из них включили в конечный текст проекта закону, представленный сегодня. Также в данную редакцию были включены лучшие нормы из двух альтернативных законопроектов, авторами которых были депутаты ВРУ Кира Рудык и Виталий Борт.

Мероприятие прошло при участии Министра цифровой трансформации Михаила Федорова, главы фракции партии "Слуга Народа" Давида Арахамии, замминистра цифровой трансформации Александра Борнякова, руководителя Офиса Национального инвестиционного совета Ольги Магалецкой.

"Цель Министерства – увеличить в самый короткий срок долю IT в ВВП Украины с существующих 3,7-4,2% до 10%", — заявил во время выступления Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.