Проблема "последней мили" для компаний: эксперт Павел Лисицин назвал пути решения

Последняя миля это последний этап доставки товара конечному потребителю. Проблематика последней мили стоит особенно остро из-за сложившейся ситуации. Закрытие магазинов в связи с пандемией создала дополнительную нагрузку на службы доставки. Длинная логистическая цепь, составленная из множества звеньев, может быть неэффективна, если на "последней миле" возникнут проблемы. От подобных проблем не застрахован ни Amazon, ни "Евротерминал".

Как влияют проблемы "последней мили" на компанию

Эксперт в логистической сфере Павел Лисицин комментирует: "Возьмем любую вещь: например, бутылку воды. Для того чтобы привезти вам бутыль к двери, проводится ряд операций. Колоссальная работа: переговоры с поставщиками, хранение, контроль температурного режима, определение маршрута грузового автомобиля и многое другое, чтобы привезти даже одну емкость воды. Однако длительное ожидание заказа, невежливый курьер или доставка в неоговоренное время, сведут весь этот огромный труд к нулю. Потому что на последней миле возникли проблемы".

Предприниматели обеспокоены проблемами "последней мили", поскольку из-за их возникновения компании теряют прибыль, а иногда терпят урон репутации. Лисицин Павел утверждает, что на "последней миле" могут возникнуть неприятные ситуации, которые в будущем могут уничтожить репутацию той или иной компании: "Современные технологии имеют большой вес. Один отзыв недовольного клиента может серьезно навредить компании. "Сарафанное радио" в виде социальных сетей может свести лояльность даже постоянных покупателей к нулю".

Пути решения проблемы

Одним из оптимальных путей решения проблемы является бесконтактная доставка. Во время пандемии, она стала особенно популярна. Будущее уже наступило в Китайской Народной Республике и США, где некоторые посылки доставляют дронами. Также службы доставки задумались над установкой большего количества почтоматов. Их преимущество заключается в устранении одной из проблем: ожидание курьера.

Павел Лисицин говорит: "Это достаточно удобно, поскольку почтоматы доступны круглосуточно и клиент не привязан к определенному времени и месту".

Также компаниями рассматриваются другие виды пунктов выдачи заказов. К примеру, размещать их на собственных торговых точках или арендовать мини-хабы с минимальным сроком хранения.

Грузовой электротранспорт так же рассматривается как один из способов решения проблем. По статистике, он быстрее доставляет товар и не зависит от дорожного трафика. Лисицин Павел также отмечает позитивное влияние на репутацию компаний: "Электротранспорт — это экологический транспорт, он не так сильно вредит окружающей среде, как обычный автомобиль. Клиенты отдадут предпочтение компании, которая делает доставку, заботясь об экологии".