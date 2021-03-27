Нимченко: Обвинения СБУ в адрес "Украинского "выбора" ложны и безосновательны

Обвинения Службы безопасности Украины в адрес общественной организации "Украинский выбор" в якобы участии ее представителей в проведении референдума на территории Крыма весной 2014 года являются заведомо надуманными и ложными. Чтобы убедиться в этом, достаточно изучить документы.

Об этом говорится в заявлении заместителя председателя ОО "Украинский выбор ‒ Право народа", народного депутата Украины от партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Василия Нимченко.

Парламентарий напомнил, что 25 марта, в день проведения обысков в офисе "Украинского выбора", Служба безопасности Украины на своем официальном сайте обнародовала заявление под названием "СБУ расследует участие в незаконной аннексии Крыма представителей общественной организации "Украинский Выбор"".

"Указанная статья является обвинением общественной организации "Украинский выбор" в проведении референдума и выборов на территории АРК и в Севастополе в 2014 году. Данная информация априори не может иметь реальных оснований и является заведомо надуманной. Такие утверждения являются ложным обвинением членов общественной организации "Украинский выбор" в совершении целого ряда тяжких преступлений, включая государственную измену", – отметил Василий Нимченко.

По его словам, обвинения правоохранительных органов предвзятые, и их можно расценивать как попытку привлечь заведомо невиновных граждан к уголовной ответственности.

Народный депутат подчеркнул, что 25 марта 2021 года политическая партия "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" обнародовала заявление с прилагающимися к нему документами, которые не оставляют сомнений: с марта 2014 года ОО "Украинский выбор" не имеет никакого отношения к деятельности любых общественных организаций на территории АРК, в том числе и ликвидированных по решению Исполкома структурных подразделений "Украинского выбора". Таким образом, в марте 2014 года ни одна из организаций структуры общественной организации "Украинский выбор" на территории полуострова не функционировала и не могла быть участником референдумных и избирательных процессов.

Василий Нимченко напомнил, что 22 марта 2014 года на общем собрании обособленных подразделений Территориального совета общественной организации "Украинский выбор" в АР Крым было принято решение прекратить на территории Крыма деятельность общественного движения.

"При этом одним из мотивов прекращения деятельности было то, что "Украинский выбор", который выступал за территориальную целостность Украины и народовластие, не может реализовать свои уставные цели на территории Крыма", – подчеркнул народный депутат.

7 мая 2014 года состоялось заседание Исполкома ОО "Украинский выбор", на котором было решено ликвидировать 210 обособленных подразделений общественной организации в АРК.

"С момента получения общественной организацией "Украинский выбор" протокола Территориального совета общественной организации "Украинский выбор" в АР Крым с сопроводительным письмом от 24 марта 2014 года и до настоящего времени каких-либо связей с общественными организациями, обособленными подразделениями на территории АР Крым движение не поддерживало", – сообщил Василий Нимченко.

При этом, подчеркнул он, ОО "Украинский выбор" не имеет никакого отношения к другой организации ‒ "Общественному движению "Украинский выбор" ‒ За родной Крым".

По мнению народного депутата, правоохранительные органы пытаются убедить украинцев в виновности ОО "Украинского выбора", преподнося эти неправдивые обвинения в адрес общественного движения как признанный факт, хотя указанные обвинения не соответствуют действительности.

"Не хотелось бы верить в раскручивание правоохранительными органами маховика политических репрессий или уголовного преследования по идеологическим мотивам либо политической целесообразности, однако в пользу такой гипотезы свидетельствует то, что обнародованные обвинения подают обществу как свершившийся факт виновности общественной организации "Украинский выбор" и ее членов в инкриминируемых преступлениях на базе искусственного создания доказательств обвинения для привлечения заведомо невиновных граждан к уголовной ответственности", – подытожил Василий Нимченко.

Приложения:

- Письмо общественной организации "Общественное движение "Украинский выбор" ‒ За родной Крым" от 24 марта 2014 № 13/1-УК;

- Протокол собрания обособленных подразделений Территориального совета общественной организации "Украинский выбор" в АР Крым № 5 от 22 марта 2014;

- Копия свидетельства о регистрации объединения граждан;

- Копия выписки из единого государственного реестра;

- Копия справки из единого государственного реестра.

- Распоряжение ОО "Украинский выбор" № 19 от 7 мая 2014;

- Протокол Исполнительного комитета ОО "Украинский выбор" № 22 от 7 мая 2014 года, сопроводительное письмо от 27 июня 2014 года, исх. № 44/27-06.