В начале недели циклон снова накроет дождями Украину

Пословица «Лето пришло, солнце не обожгло» пока, в первую декаду июня, актуальна. Мировые погодные процессы — завершение холодной фазы осцилляции (колебания температур) Ла-Нинья в Тихом океане – существенно повлияют на климат нашей планеты. Всемирная организация метеорологов обещает почти везде в Северном полушарии жаркое лето. Долгосрочные прогнозы — как гадание на кофейной гуще, может, сбудутся, может, нет.

В нашу страну пока жара не приходит, только в мае теплый воздух задел восток Украины и частично юг, и то на короткий период. Но жара обязательно придет, и тогда мы с нежностью будем вспоминать +20 с переменной облачностью в начале июня.

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В Украине 4-7 июня по прогнозу Sinoptik.ua дневной температурный пик в Ужгороде до +23, минимум +12 в пятницу в Луганской области. Погода для пикника будет в субботу во всех регионах, кроме востока. В воскресенье начинается новый период дождей, но осадки пройдут локально. В понедельник дожди усилятся и захватят всю территорию страны, кроме Закарпатья.

Температура воды в Черном море возле Одессы к понедельнику поднимется до +17, в Азовском море возле Кирилловки +19, в Днепре возле Киева +14.

Южные области Украины, которые несколько дней терпели бесконечные проливные дожди, наконец-то в пятницу и субботу отдохнут от осадков. Но уже в воскресенье (в Одесской области) и в понедельник (весь юг) снова будет дождливо. Дневная температура поднимется до +21, ночная будет в районе +14. Наши пращуры говорили «Червневе відро колосить хліба». Южное солнце и количество осадков создадут условия для хорошего урожая, поэтому дождю в июне следует радоваться.

Центральная Украина окажется в зоне дождей в понедельник. В пятницу и субботу осадков не ждем. В воскресенье может пройти дождь в Полтавской и Винницкой областях. Дневная температура 4-7 июня +18…+21.

В восточном регионе Украины самая низкая дневная температура воздуха ожидается в пятницу, 4 июня в Луганской и Донецкой областях +12…+13, дожди; в Харьковской области до +19. К понедельнику температура в регионе будет повышаться, и в первый рабочий день недели достигнет +21…+22, пройдут локальные дожди.

На западе Украины 4-7 июня будет больше солнца, чем облачности и слабый до умеренного ветер. Но при этом в воскресенье и понедельник ожидаются дожди. Температура воздуха ночью +11…+13, днем +21…+23. Во Львове в воскресенье солнечно и тепло.

Закарпатье с 4 по 7 июня ожидает прекрасная летняя малооблачная погода, днем +23…+25. Немного холоднее будет в субботу – до +19.

В высокогорье Карпат до +15 , 5-7 июня ожидаются дожди.

В северных областях Украины 4-7 июня тепло и облачно, до +21. Исключение – Сумская и Черниговская области с температурой до +17 в воскресенье. Дожди охватят весь регион 6-7 июня.

В Киеве 4-7 июня +19…20, ветер преимущественно северо-западный слабый до умеренного, в пятницу и субботу – осадки маловероятны, в воскресенье вечером может пройти мелкий дождь, первый рабочий день недели – пасмурный, ожидаются осадки, максимальная дневная температура +19.