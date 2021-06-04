Харьковский тиктокер угрожал устроить стрельбу в школах и оказался в руках СБУ (видео)

В соцсети школьник анонсировал теракты в двух учебных заведениях на последнем звонке. Подросток угрожал повторить в Харькове "то же, что и в Казани".

В Харькове школьник разместил в социальной сети TikTok видео с угрозами устроить в местных школах теракт, подобный тому, который произошел 11 мая 2021 года в российской Казани. Об этом в пятницу, 4 июня, сообщил у себя на странице в Facebook представитель Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Владислав Абдула.

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"Оперативники спецслужбы установили, что 1 и 2 июня в популярной социальной сети неизвестным пользователем были размещены два видеоролика с сообщением о совершении террористических актов. Речь шла о том, что 5 июня, в день праздника последнего звонка, в двух харьковских школах произойдут события вроде майского теракта в российском городе Казань", – говорится в сообщении СБУ.

В течение суток сотрудники СБУ идентифицировали автора видео, которым оказался ученик 11-го класса одной из школ, где якобы планировался теракт. Как оказалось, сообщения не имеют под собой никаких реальных оснований. Школьник, по словам представителя спецслужбы, сам смонтировал эти видеоролики ради популярности в социальной сети.

С учеником провели профилактическую беседу.

"Автор роликов полностью признал свою вину и искренне раскаялся в своих действиях", – заявил Абдула.

В СБУ напомнили, что угроза совершения терактов – уголовное преступление, за которое предусмотрена ответственность по ст. 258 УК Украины (террористический акт).

Напомним, 11 мая в Казани в школе №175 произошла стрельба, погибло по меньшей мере восемь человек. помимо информации о стрельбе в школе №175 в Казани также сообщалось, что в здании учебного заведения прогремел взрыв. Также с соцсетях сообщали, что открывший стрельбу Ильназ Галявиев якобы закончил эту же гимназию несколько лет назад.