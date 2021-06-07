Главу Феодосеевской ОТГ под Киевом собираются отозвать из-за поддержки застройщика леса - СМИ

Акцию, которая завершилась сносом забора застройщика, посетила певица Руслана, которая проживает в Лесниках.

Жители Феодосеевской объединенной территориальной громады под Киевом планируют инициировать отзыв сельского головы Николая Пянчука и организацию досрочных выборов в ОТГ в связи с возможной поддержкой с его стороны незаконной, по мнению активистов, застройки Чернечего леса. Об этом говорится в материале издания «Газета по украински».

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В субботу, 5 июня, жители громады снесли забор, установленный застройщиком на одном из участков природного заказника «Чернечий лес», на котором планируется построить рекреакционный центр возле озера Ходосеевка. В ходе акции, которая транслировалась в прямом эфире, активисты пытались дозвониться сельскому голове Николаю Пянчуку, однако им это не удалось. Из этого участники протеста сделали вывод, что Пянчук поддерживает застройщика, а также приняли решение инициировать его отставку, пишет издание. Местных жителей поддержали ГО «Новая столица» и ГО «Традиция и порядок».

Застройщиком выступает компания «Ходосеевские системные инвестиции» («ХСИ», код ЕГРПОУ 35370632). В конце мая она активизировала строительные работы на территории ландшафтного заказника «Чернечий лес» на участках, взятых в аренду у Ходосовского сельсовета еще в 2013 году. Территорию обгородили забором, вглубь леса проложили дороги, в конце которой установили строительную «будку» со шлагбаумом. Вход на участок охраняют лица спортивного телосложения и характерной внешности, рассказывают местные активисты.

По данным СМИ, история проблемных участков начинается еще в 2004 году, когда два надела — 3222487001:01:002:0013 и 3222487001:01:002:0016 — общей площадью около 19 га для строительства рекреационного комплекса на берегу озера взяло в аренду ООО «Топаз-электроникс». В 2013 году арендатором стали «ХСИ». Учредителями компании являются Игорь Завиновский, Рой Буберман и ООО «Группа «Системные инвестиции». Завиновский — глава правления ЧАО «Кривой Рог Цемент», которую связывают с инвесткомпанией Concorde Capital Игоря Мазепы. Буберман — израильский инвестор, согласно британскому реестру компаний, является соучредителем White Wood Investments. ООО «Группа «Системные инвестиции» основано Сергеем Мушенко, Александрой Мирошниченко (Украина) и Михаилом Тележко (Латвия). Журналисты проекта «Свидомо» еще в 2014 году связывали «Системные инвестиции» с окружением экс-секретаря Киевсовета Олеся Довгого (сегодня внефракционный народный депутат).

Акцию, которая завершилась сносом забора застройщика, посетила певица Руслана, которая проживает в Лесниках. В ходе общения с жителями громады, она сообщила, что уже подала как физлицо заявления о преступлении со стороны застройщика в различные инстанции — правоохранительные органы и экологические ведомства. Кроме того, она призвала продолжать мирные акции протеста.

Против застройки леса активно выступают экологи. Глава «Украинской природоохранной группы» Алексей Василюк отмечает, что участок лежит на пути важных маршрутов миграции многих редких видов животных. По его словам, сельский совет игнорирует обязательства, взятые Украиной перед европейскими структурами по защите таких маршрутов.

«Нынешний Феодосеевский сельский голова Николай Пянчук, похоже, самоустранился от решения проблемы своих предшественников, и не поддерживает стремления жителей расторгнуть договор аренды, не выгодный для громады и опасный для реликтового леса…, сомнительно, что какие-либо активные строительные работы на территории земель громады (а участки «ХСИ» арендует именно у Феодосеевской ОТГ) могли пройти мимо внимания руководителя ОТГ», — говорится в материале.

По данным издания, в ходе стихийного митинга на территории незаконной, по мнению активистов, застройки, звучали, среди прочего, и призывы отозвать сельского голову и назначить в Феодосеевской ОТГ досрочные выборы нового руководителя. В частности, жители решили инициировать соответствующий сбор подписей за отставку руководителя ОТГ Пянчука, а обращения о его бездеятельности поданы в правоохранительные органы.

«На текущей неделе сельский совет на своем заседании будет рассматривать вопрос о договорах аренды проблемных земельных участков. Активисты призывают небезразличных граждан присоединиться к акции протеста и поддержать давление местных жителей и общественных организаций на сельского голову с требованием расторгнуть соответствующие документы», — резюмирует издание.