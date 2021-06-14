15-18 червня у Виставковому центрі відбудуться спеціалізовані виставки «ЗБРОЯ ТА БЕЗПЕКА – 2021» і «АВІАСВІТ – ХХІ»

Виставки проходять згідно з розпорядженнями Кабінету Міністрів України.

Стратегічний партнер виставки «Зброя та безпека» – ДК «Укрспецекспорт» (ДК «Укроборонпром»).

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Стратегічний партнер авіакосмічного салону «Авіасвіт-ХХІ» – всесвітньовідомий авіабудівний конгломерат Embraer (Бразилія).

Такого ви не побачите на параді! – на площі 30 000 кв найновіші розробки у сфері оборони та авіакосмічної галузі представлять 332 підприємства, у т.ч. 35 іноземних компаній з 13 країн.

Так, вперше на виставці будуть представлені:

- Embraer, всесвітньо відомий авіабудівний конгломерат (Бразилія);

- Lokheed Martin, CША (перша у світовому топ-100 рейтингу компаній за обсягами продажів озброєння та військових послуг у 2019 р., згідно з даними SIPRI – Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру); — Firefly Aerospace Inc, США (компанія вихідця з України бізнесмена Максима Полякова, що має контракти з НАСА на доставку вантажів на Місяць в рамках програми CLPS проекту Артеміда);

- Експозиція Міністерства економічного розвитку, праці та технологій Республіки Польща;

- Fireway – переможці хакатону NASA Space App Challenge в категорії «Найкраще використання технологій»;

- результати кооперації компаній Нібулон (м. Миколаїв) і OCEA (Франція) у виробництві катерів берегової охорони;

- експозиція Ради Національної безпеки і оборони України, з демонстрацією спроможностей Національного координаційного центру кібербезпеки,

- експозиція новоствореної Національної Асоціації підприємств оборонної промисловості України.

Також відбудуться премʼєрні покази новітніх зразків оборонної продукції.

В рамках ділової програми – понад 20-ти змістовних заходів різних форматів. Це, зокрема, Фінал пʼятого конкурсу інженерних стартапів у сферах космічних технологій та активної біоелектроніки Vernadsky Challenge з грантом у 2 млн. гривень (організатор ГО «Асоціація «Ноосфера»), «Конференція авіаційної промисловості України – 2021», семінар «Досвід проведення балістичних випробувань засобів індивідуального та колективного бронезахисту» (Національний університет оборони України ім. І. Черняховського), низка семінарів з актуальних тематик для представників правоохоронних органів, зокрема «Захист інформації за технічними каналами» (Державний НДІ МВС України) та інші події.

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