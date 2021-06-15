История строительства на Мечникова в Киеве

Киев – город, который с первой минуты влюбляет в себя своей архитектурой и атмосферой. Столица отличается таким теплом и светом, что посетив ее однажды, не хочется покидать. Среди прелестей этого города – множество достопримечательностей, каштаны, уютные улицы, разнообразные заведения и архитектурные решения. Киев гармонично совмещает в себе древность и современность. Отличным примером является стройка на Мечникова, которая выгодно выделяется среди старых строений, нисколько не уменьшая их значимости и привлекательности.

Строительство на Мечникова – история

Улица Мечникова появилась в начале ХХ века на месте расположения так называемой Собачьей тропы, соединяющей Печерский район и Бессарабку. Официальным названием был Кловский бульвар, однако многие киевляне продолжали называть ее Собачкой. В 1938 году улицу переименовали в честь нобелевского лауреата и всемирно известного биолога Ильи Ильича Мечникова.

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На улице располагается много строений, которые имеют интересную историю:

1. Стена предприятия «Арсенал». История завода берет свое начало еще в 1764 году, когда императрица Екатерина II издала «Положение о Киевской арсенальной команде». От предприятия осталась лишь стена, напоминающая о событиях ХХ века – на ней все еще видны следы от снарядов.

2. Офис ООН. На Кловском спуске в XIX веке был возведен пансион для слепых – небольшое двухэтажное желтое здание. Сейчас в это строение нет открытого доступа.

3. Общежитие инженеров. Стройка Мечникова 14 началась в средине ХХ века – здание предназначалось для техработников. Сегодня же в этом доме находятся ресторан китайской кухни класса «премиум» и офисные помещения.

4. Анатомический институт. Этот объект был возведен еще в 1909 году и с тех пор не изменил своего внешнего вида благодаря периодическим реставрационным работам.

5. Церковь Святителя Михаила. В 30-ом году прошлого века ее разрушили, оставив лишь фундамент. Отстроили храм в 2002 году.

6. Александровская больница. Место для строительства больницы освятили в 1874 году, после чего начали возведение госпиталя для бедных. Александровской эту больницу назвали в честь императора Александра III.

Улица Мечникова также является не только хранительницей исторических событий, но и средоточием небоскребов. Подобная особенность позволяет назвать это место сердцем бизнеса Печерского района. Стройка на Мечникова в Киеве позволит открыть возможности для предпринимателей, обновить и украсить этот прекрасный город, используя оригинальные и неповторимые архитектурные решения. Ярким воплощением современного подхода к архитектуре служит параметрический стиль ЖК Signature (Мечникова, 11а), разработкой которого занималось знаменитое немецкое бюро Shmidhuber. Дизайн фасада этого жилого комплекса выделяется среди других новостроек плавными естественными линиями, будто перетекающими из одного уровня в другой.