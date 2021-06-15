Компания сети БРСМ-нафта недоплатила более 591 миллиона гривен налога, – эксперт

В статье также указывается, что учитывая, что расчетное значение акциза составляет 50 млн грн в месяц, а по факту «Стандарт Ойл 2000» платил чуть более 1 млн грн, покрытие налоговых обязательств оценивается всего в 2%.

Компания «Стандарт Ойл 2000» из группы "БРСМ-нафта", которая занимается выпуском топлива для сети заправок, вместо 600 млн грн акцизного сбора за восемь месяцев 2020 года заплатила в государственный бюджет всего 8,44 млн грн. Об этом сообщает Консалтинговая группа «А-95», пишет enkorr.ua.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Компания «Стандарт Ойл 2000», производственная единица группы компаний «БРСМ», выпускающая бензин на мощностях мини-НПЗ в Гадяче и нефтебазы в селе Переяславском под Киевом, за восемь месяцев 2020 года заплатила в государственный бюджет 8,44 млн грн акцизного сбора. Между тем оценочные обязательства по акцизу, которые рассчитываются, исходя из объемов производства бензинов этой компанией, за 2020 год составляют 600 млн грн", – сообщается в статье.

По словам директора Консалтинговой группы «А-95» Сергея Куюна, анализ «производственной» деятельности «БРСМ» показывает, что в 2020 году группа произвела около 50 тыс. т бензина марки А-95 и 26 тыс. т альтернативного топлива (бензин с содержанием более 30% спиртов), составивших более 60% в общей реализации этого оператора через АЗС.

"Выпуск такого объема бензина означает, что нужно было заплатить около 600 млн грн акцизного сбора и 120 млн грн НДС на него. Это так, для начала, — пишет эксперт. – Кто знает, а может, за оставшиеся четыре месяца компания доплатила остаток? Искренне хочется в это верить, поскольку в противном случае придется автоматически констатировать, что налоговых служб в стране нет. Как нет и кучи силовых и антикоррупционных органов, которых содержат налогоплательщики", – отмечает Куюн.

В статье также указывается, что учитывая, что расчетное значение акциза составляет 50 млн грн в месяц, а по факту «Стандарт Ойл 2000» платил чуть более 1 млн грн, покрытие налоговых обязательств оценивается всего в 2%.

Как сообщалось ранее, «Стандарт Ойл 2000» – производитель нефтепродуктов, поставляемых исключительно в сеть «БРСМ-нафта». Компания закупает на рынке сырье (нефть, газовый конденсат и т.д.), а также получает товарные нефтепродукты и октаноповышающие компоненты (в том числе запрещенный к использованию в странах ЕС, США и Украине ММА, растворители, МТБЭ и т.д.) от «Катма Груп» – спецоператора по поставке нефтепродуктов в сеть «БРСМ». Впоследствии «Стандарт Ойл 2000» возвращает произведенное топливо «Катма Груп». Основные производимые позиции – бензин А-95 и альтернативное топливо (спиртосодержащие бензины).