Сорочинський ярмарок, присвячений 30-й річниці Незалежності України, відбудеться з 17 по 22 серпня у Великих Сорочинцях

Наймасштабніший і найвідоміший в Україні та за її межами, найулюбленіший українцями ярмарково-виставковий захід — Національний Сорочинський ярмарок розпочав підготовку цьогорічного дійства!

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Національний Сорочинський ярмарок 2021 року відбудеться з 17 по 22 серпня традиційно в селі Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області, на площі в 16 га під відкритим небом. Офіційне відкриття 17 серпня об 11.00.

У Національному Сорочинському ярмарку беруть участь підприємства, приватні підприємці, майстри народних промислів, заклади громадського харчування, організатори колективних експозицій, пісенні, танцювальні та музичні колективи, окремі виконавці, організатори зон відпочинку та розваг.

З 19 травня 2021 року розпочався прийом заявок від усіх категорій учасників. Умови участі та інша інформація – на сайті www.yarmarok.in.ua Тел: (0532) 50-82-11; +38-095-723-20-41, електронна адреса: [email protected]

Організатор Національного Сорочинського ярмарку – ТОВ "Сорочинський ярмарок". Керівник проекту Світлана Свищева.

Запрошуємо до співпраці спонсорів та інформаційних партнерів.

Підготовка та проведення ярмарку здійснюватиметься з урахуванням усіх протиепідемічних правил, запроваджених МОЗ і повʼязаних з COVID — 19, та з дотриманням необхідних санітарних вимог. Прес-служба ТОВ "Сорочинський ярмарок"