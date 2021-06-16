Дороги на 6 млрд грн заблокированы из-за жалоб Амирханяна в АМКУ - СМИ

Обвиненный в поддержке террористов и контрабанде предприниматель Араик Амирханян несмотря на персональные санкции, введенные указом Президента Владимира Зеленского, блокирует через Антимонопольный комитет дорожные тендеры на сумму 6 млрд грн. Об этом пишет издание «Дело». По данным издания, всего компании Амирханяна хотят заморозить тендеров на 9,5 млрд грн.

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Журналисты отмечают, что недавно одна из компаний Амирханяна, ранее известная как «Дорлидер» , которая не принимала участия в торгах с 2016 года, вдруг вернулась на рынок публичных закупок дорожно-строительных работ под именем «Пивденьдортех» (код ЕГРПОУ 32863396). Причем случилось это сразу после того, как против Амирханяна ввел персональные санкции Совет национальной безопасности и обороны. Антимонопольный комитет сам признавал эту компанию участником всевозможных сговоров с другими компаниями Амирханяна. По данным системы Prozorro, с конца апреля и по состоянию на средину июня компания фигурирует в качестве участника в нескольких десятках тендеров на общую сумм порядка 9,5 млрд грн.

«При этом ни по одному из публичных торгов «перерожденное» предприятие Амирханяна не подает документов, которые бы доказывали соответствие ее даже самым базовым требованиям. В частности, речь идет о подтверждении достаточного количества дорожной техники, квалифицированного персонала, опыта работы на больших объектах … Компания также не предоставляет базовой банковской гарантии, что является обязательным условием для выполнения работ на такого рода объектах… у компании даже в открытых источниках «пробивается» налоговый долг на 16 млн грн.», — пишет издание.

Авторы материала считают, что «Пивденьдортех» подает документы только чтобы получить статус участника торгов и иметь возможность обжаловать тендерную документацию, действия заказчика строительства, поданные конкурентами документы. «СМИ уже неоднократно писали о том, что Амирханян умело находит «подходы» к членам коллегии независимо от состава комитета и даже от того, какая политическая сила сейчас находится при власти. …Например, в помощи Амирханяну была ранее замечена Агия Загребельская, а в нынешнем составе комитета — Наталья Буроменская и Ольга Музыченко», — пишет издание.

«Однако сегодня, когда лично сам предприниматель и ряд его других компаний находятся под прямыми экономическими санкциями со стороны СНБО и Президента Зеленского, даже принятие жалоб к рассмотрению (без каких-либо на то оснований, поскольку «Пивденьдортех» не соответствует даже минимальным критериям подрядчика) — это фактически плевок в лицо и главе государства, и Совбезу, и всей системе дорожных закупок», — добавляет издание.

По состоянию на 16 июня АМКУ уже удовлетворил как минимум 4 жалобы компании Амиханяна, заблокировав таким образом капитальный ремонт дороги Кропивницкий — Платоново в Николаевской области (76 — 119 км) (здесь и здесь), текущий средний ремонт 10 км дороги Херсон — Новая Каховка — Геническ прямо на подъездах к Херсону, а также дороги Федоровка — Рыбаковка — База отдыха «Луговое» (25 км в Николаевской области). Общая сумма работ, которые заблокированы «благодаря» действиям АМКУ и компании Амирханяна — 3,2 млрд грн. Будучи отклоненным от участия в тендерах, «Пивденьдортех», тем не менее, обжаловал участие других компаний в закупках, условия закупки, допуск конкурентов к аукциону.

«На очереди» — рассмотрение еще 5 жалоб на общую сумму еще порядка 3 млрд грн. Речь о текущем среднем ремонте на участках 76 — 134 км автодороги Благовещенское — Николаев, подъездах к аэропорту «Херсон», ряде участков на дороге Высокополье — Большая Александровка — Берислав (Николаевская область) (например, тендеры 1, 2, 3).

«Очевидно, что продолжение такой «попустительской» практики со стороны Антимонопольного комитета и его «тендерных» коллегий будет способствовать дальнейшему блокированию тендеров «Большого строительства» и в других регионах. Ведь не секрет, что в 2018-2019 годах, по оценкам экспертов, компании Амирханяна «Полтавабудцентр» и «Миколаївбудцентр» подали более 500 жалоб в полутора десятке регионов — из которых 80% были удовлетворены», — говорится в материале.

Ссылаясь на мнение экспертов и участников рынка, авторы отмечают, что необходимо рассмотреть вопрос о введении критерия на уровне системы Prozorro или квалификационных условий проведения закупки на стороне заказчика, по которому причастные к фигурантам санкционных списков компании не могли бы участвовать в дорожных тендерах.