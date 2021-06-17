Сеть заправок «БРСМ» стала импортировать вдвое больше октаноповышающих компонентов для бензина под видом растворителей, – Консалтинговая группа «А-95»

В январе-мае 2021 года в Украину ввезли почти в 2 раза больше октаноповышающих компонентов под видом растворителей для лакокрасочной промышленности, чем за аналогичный период прошлого года. Основной получатель – БРСМ-нафта, сообщает портал enkorr.ua со ссылкой на Консалтинговую группу «А-95».

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«Импорт октаноповышающих компонентов под видом растворителей для лакокрасочной промышленности (код УКТВЭД 3814009090) в январе-мае 2021 года вырос более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – с 23,9 до 50,7 тыс. т. В рейтинге получателей лидерами стали группа «БРСМ» – 13,1 тыс. т и компания «Пром Хим» — с 11,2 тыс. т растворителей», – сообщается в статье.

Enkorr.ua пишет, что группа «БРСМ» ввезла напрямую через специмпортера и поставщика топлива в сеть «БРСМ-Нафта», компанию «Катма Груп», 10,5 тыс. т. Еще 2,6 тыс. т было получено через компанию «Планета 2000». В прошлом году группа не осуществляла импорт растворителей, используя для повышения октана в своих смесевых бензинах монометиланилин (ММА) и МТБЭ.

«В Консалтинговой группе «А-95» отмечают, что в мае был установлен новый рекорд поставок растворителей – 11,5 тыс. т, что на 2% выше предыдущего рекорда, зафиксированного в апреле 2021-го, – 11,3 тыс. т. В целом импорт по этой позиции непрерывно растет с января, когда было ввезено 8,3 тыс. т. По расчетам «Консалтинговой группы «А-95», прямые потери государственного бюджета от использования 50 тыс. т растворителей в кустарном производстве бензинов уже превысили 450 млн грн», – пишет enkorr.ua.

Как сообщали ранее профильные издания, вышеуказанные растворители (код УКТВЭД 3814009090) являются смесью октаноповышающих компонентов, используемых при производстве бензинов, – МТБЭ, метанола, толуола, ортоксилола, бутилового спирта и т.д. Однако если данные компоненты по отдельности облагаются акцизным сбором по «бензиновой» ставке 213 евро/1000 л, то по коду растворителей относятся к безакцизным. Это стало возможным после внесения в мае 2020 года специальной правки в Налоговый кодекс Украины.