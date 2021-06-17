XI Масштабная конференция В2В MASTER-2021 Битва Лучших Тренеров

TradeMasterGroup организовывает XI масштабную конференцию В2В MASTER-2021 Битва Лучших Тренеров.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Конференция состоится 9 июля 2021 года, г. Киев на улице Льва Толстого 57, БЦ 101 Tower.

«B2BMASTER-2021» –мероприятие, где лучшие тренера по управлению компанией раскроют инструменты для повышения профессионализма руководителей в менеджменте, продажах и маркетинге. В этот раз в 2-х форматах – онлайн и офлайн!

Это БИТВА титанов, в которой каждый спикер на протяжении 40 минут поделится опытом и кейсами, а Золотого, Серебряного и Бронзового Тренера 2021 года будут выбирать участники конференции с помощью интерактивного голосования!

Участие в «B2BMaster: Прорыв года в управлении и продажах» изменит видение управления персоналом и продажами, предоставит инструменты для оптимизации процессов, подтолкнёт к изменениям. Вы получите план по подбору программы обучения для работников. На В2ВMaster приходят за обменом опытом, кейсами, знаниями и пересмотреть свой подход к управлению.

Благодаря конференции, вы сможете:

— Сравнить деятельность своей компании с другими.

- Проанализировать сильные и слабые стороны, получить профессиональные консультации.

- Устранить «подводные камни», которые мешают двигаться вперёд.

Как проходит конференция, смотрите видео.

Событие состоится в 2-х практических сессиях, которые будут проходить в 2 залах.

МОДЕРАТОР КОНФЕРЕНЦИИ:

Татьяна Ильенко, Executive coach ICF, командный коуч, бизнес-тренер по управленческой эффективности, владелец TradeMasterGroup. Основатель Международного Клуба Эффективных Коучей Youcoach. Входит в ТОП-5 Лучших тренеров 2020 р. «Руководитель года 2020» — по версии Национальной премии "Выбор Потребителя".

Автор курса "Управление в стиле коучинг", "Коучинг в продажах".

ВДОХНОВИТЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ:

Константин Лиорек, Путешественник № 1 в Украине и 64 в мире.

На протяжении 2020 года, когда все сидели на карантине, побывал в 37 странах и совершил 66 перелётов. Константин – пример воплощения мечт в жизнь и познания мира на полную. Константин выступит с темой «Путешествие длинною в жизнь. Как жить и работать без границ»

СПИКЕРЫ И ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Сессия 1 «АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОМПАНИЕЙ»

Андрей Левченко, специалист по внедрению и повышению эффективности людей и процессов, раскроет тему : «Стратегия бизнеса: как не выдумать, а рассчитать и обеспечить»

Владимир Маличевский, Четырёхкратный победитель Битвы лучших тренеров по версии «В2В Master», автор уникальных методик. Доклад на тему: «Управление скоростью мозга организации»

Яна Олентыр, бизнес-тренер по управлению, CEO компании YouCoach, член ICF, Executive коуч АСС ICF. «Антикризисные инструменты руководителей будущего. Бросая вызов сложным временам»

Кирилл Солодкий, сооснователь клуба развития управленческого и сервисного потенциала «4Service club», эксперт в управлении системами продаж. Руководящий партнёр сети «Ollsay»

Кирилл проведёт мастер-класс по теме ««Лидерство. Фундаментальные основы и о чем принято говорить»

Евгений Гетманчук, CEO Getmanchuk Group, бизнес-тренер. Серебряный тренер-2015 по управлению. Поделится с нами докладом по теме: «Антикризисное управление компанией»

Сессия 2 «В2В-ПРОДАЖИ: Как обеспечить достижение результата»

Евгений Тепляков, Золотой тренер по продажам 2019, 2020. Победитель в номинации: Лучшее тренинговое агентство Украины 2019 года», раскроет тему: «Эмоции в продажах или как помочь клиенту быстро принять положительное решение по Вашему коммерческому предложению»

Валерий Глубоченко, Бронзовый тренер по продажам 2020. Автор модели переговоров «SalesMaster», Автор книги «Переговоры при активных продажах. Как продавать дорого и без скидок по модели SalesMaster. 50 заданий для разработки скрипта и еженедельного обучения отдела продаж»

Валерий выступит с мастер-классом по теме: «Как мы улучшили конверсию и повысили средний чек, внедряя чек-лист по входным звонкам в В2В продажах. История одного проекта»

Юрий Фридман, Бизнес-тренер, член Международной Федерации Коучинга, профессиональный коуч Эриксоновского Международного университета коучинга, магистр с экономической информатики и бизнес-администрирования в направлениях стратегический менеджмент и управление логистикой.

Посетив «B2B Master-2021: Прорыв года в управлении и продажах. Битва Лучших Тренеров», каждый руководитель сможет улучшить обучение внутри компании, подобрав тренера для всей организации, ее подразделений и каждого сотрудника.

Конференция проходит при поддержке ведущих СМИ Украины:

Interfax, «Перевізник», «МІМ-Київ», «44.ua», «Prostobiz», «Bud portal», «РБК-Україна», «Мирупак», «Kompass» и другие

УСПЕЙТЕ ЗАБРОНИРОВАТЬ МЕСТО ГЛАВНОМ МЕРОПРИЯТИИ В2В УКРАИНЫ

Для регистрации переходите по ссылке: https://trademaster.ua/events/conferences/b2bmaster

Для детальной информации обращайтесь по телефону:

+38067-828-22-59