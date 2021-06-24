Обрано сир, який представлятиме Україну на міжнародному конкурсі World Cheese Awards

За результатами конкурсу ProCheese Awards 2021 було обрано сир, котрий вперше представлятиме Україну на світовій арені.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Чому це важливо:

Почнемо з ситуації на українському ринку сироваріння. Тривалий час на ньому панувала тиша. Виробництво працювало "по накатаній", сири вироблялися за радянськими рецептурами, носили банальні назви й експортувалися, в основному, в Росію.

Коли цей ринок став недоступний, сирний бізнес в Україні перебував у стресовому стані. Але завдяки йому почалася трансформація свідомості українських виробників і зміни на ринку сиру в цілому.

Наші виробники, в тому числі флагмани виробництва, стали самоідентифікувати себе саме як українські виробники. Вони стали не лише виготовляти копії європейських сирів з відомими назвами, але й експериментувати — шукати свою власну рецептуру. У цей же час поступово почали активізуватися і крафтові сироварні, які пропонували ринку новинки.

На ринку сироваріння було дві проблеми: у невеликих виробників не вистачало знань, а у великих був страх перед новими викликами і побоювання втратити прибуток й обсяги виробництва. Але для обох проблем виробники знайшли рішення: великі компанії почали запрошувати експертів з-за кордону, а виробники крафтового сиру почали їздити на навчання в Європу самостійно.

Для того, аби популяризувати сирну культуру в Україні, та вперше представити український сир найпрестижнішому фестивалі світу "World Cheese Awards" організатори створили українську премію ProCheese Awards.

Як все відбувалося:

22-23 травня в Києві відбувся фестиваль сирного мистецтва ProCheese Awards 2021. Він зібрав на своєму майданчику 25+ українських сироварень, 7 європейських виробників та багато експертів сирної галузі.

За 2 дні близько 2500 гостей відвідали фестиваль та насолоджувалися розмаїттям сиру і його поєднань, класною музикою і цікавими інтерактивами.

Головною локацією фестивалю став конкурсний майданчик, де відбувалися Національні конкурси на кращий український сир і кращого чизмонгера, які оцінювала професійна команда суддів з 4 країн світу.

Оцінюванням сирів займались міжнародні судді:

- Еверт Шонхаге (Нідерланди) — член Міжнародної сирної гільдії (Garde et Juré)

- Сара Манлі (США) — сертифікований сирний професіонал Американського співтовариства сирів 2020

- Грегорі Жиродон (Франція)—тренер, власник компанії "Au Tour du Fromage"

- Оксана Чернова (Україна) — одна із засновниць фестивалю ProCheese Awards, член міжнародного журі на World Cheese Awards

Основні результати:

1. За результатами професійного конкурсу ProCheese Awards обрано кращий сир України! Сир-переможець Шевр "Шедевр" від сироварні "Доообра Ферма" приніс перемогу власнику компанії Тарасу Ложенко, що вперше представить Україну на World Cheese Awards в Іспанії!

2. Надія Франтовська, конкурсантка за номером 10, отримала Гран-прі конкурсу чизмонгерів на найкраще сирне плато, темою якого була: "Як я закохався в сир!" і також виграла поїздку до Іспанії на World Cheese Awards.

3. На ProCheese Awards 2021 встановили рекорд України на найбільший сирне плато — 9,1 метр, а відвідувачі івенту мали можливість продегустувати цей витвір сирного мистецтва.

Безумовно, ProCheese Awards 2021 — один з найкрасивіших сирних фестивалів в Україні, гідних світового рівня. Члени міжнародної професійної команди суддів відзначили, що рівень організації дуже високий і деякі здобутки та ідеї вони взяли з собою.

"Можна з упевненістю констатувати той факт, що перший фестиваль сирного мистецтва ProCheese Awards 2021 виправдав наші сподівання. Певна, що відтепер український сирний ринок отримав новий орієнтир якості. Наша мета — розвивати ринок українського виробника, та популяризувати сирну культуру в межах України, а український сир всьому світі", — прокоментувала Оксана Чернова, сирна експертка та співорганізатор ProCheese Awards.

Організатори впевнено заявили, що фестиваль буде щорічним. А в 2022 році, він буде проводитися в статусі міжнародного, адже компанія організаторів ARDIS group отримала ексклюзивну можливість приймати учасників і гостей фестивалю в нашій країні. Вперше за 30 років існування World Cheese Awards пройде в Україні!

Ми говоримо світу CHEESE, а ви?