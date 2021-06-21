Люстра для натяжного потолка

Выбор люстры для натяжного потолка

Наиболее популярным материалом для натяжного потолка является ПВХ пленка, которая крепится на специальном профиле. При монтаже, люстра устанавливается на деталях, скрытых за поверхностью пленки.

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Необходимо учитывать природу пленочной поверхности, потому что она очень чувствительна к нагреванию и под воздействием температуры свыше 60°C начинает терять свою форму и растягиваться.

Именно по причине перегрева и риска испортить поверхность стоит отказаться от изделий тарелочного типа с металлическим основанием, поскольку оно быстро нагревается. Наилучший вариант – потолочный светильник с плафонами закрытого типа.

Кроме потери эластичности, существует большой риск появления черных кругов на пленке над плафонами. Они возникают в результате работы лампочек накаливания. Чтоб этого избежать, покупают модели, плафоны которых направлены вниз. Еще лучше – устанавливать другие виды ламп, с более низким тепловыделением. Например, со встроенными LED-лампами.

Какие люстры подходят для натяжных потолков

Выбирая люстру, важно помнить о природе полотна, чтобы избежать деформации в результате перегрева. В остальном использование светильников больше не ограничивается ничем – вы можете покупать тот, который вам нравится, и лучше всего подходит для оформления жилища.

Если поверхность полотна глянцевая, необходимо взять на заметку ее зеркальные свойства – она будет отражать «начинку» люстры. В таком случае лучше подобрать модель со спрятанной внутренней проводкой.

В магазинах Брилле представлен широкий ассортимент люстр для натяжного потолка:

1) потолочные. Они плотно прилегают к поверхности, независимо от того, насколько широкое основание имеют и насколько массивной конструкцией обладают.

2) подвесы. Можно установить подвесы любой длины. Есть модели, которые представляют собой несколько подвесов, что располагаются на общем основании. Или же разместить три-пять отдельных экземпляров разной длины. Благодаря возможности регулировки длины шнура, можно вкручивать лампочки накаливания: источники света находятся достаточно далеко от пленки и не могут ей навредить;

3) классические подвесные лампы. Они смотрятся очень красиво. Какую бы форму и конфигурацию вы не выбрали, главное, чтобы светильник подходил интерьеру. После установки в него LED-ламп, за безопасность покрытия можно не переживать;

4) современные многофункциональные модели. Последние технологические решения оснащают осветительные приборы возможностями, которые далеко выходят за рамки функции освещения. Теперь недостаточно просто осветить помещение, можно регулировать яркость света, оттенок цвета свечения, управлять работой пультом или со смартфона. Есть вариации, которые можно «утопить» в потолок (точечные модели) – они отлично подходят для дополнительного освещения.

Люстры для натяжного потолка в интерьере

Дляосвещения в интерьере подбирают светильник для натяжного потолка не только за его внешний вид. Решение о покупке также зависит от конфигурации, особенностей установки и подключения оборудования, типа покрытия, а также назначения комнаты.

Люстре для гостинной отводится центральная роль в освещении комнаты, поскольку гостиная – место, где семья собирается вместе. В комнате встречают гостей, празднуют важные события. Поэтому свет должен быть яркий, теплых или нейтральных оттенков. Размер изделия зависит от квадратуры гостиной. По этой же причине могут встраиваться дополнительные источники света.

Для зала предпочтительней конструкция с большим количеством лампочек малой мощности. Отражаясь от поверхности, они сделают свет более глубоким.

Спальня – территория для сна. Она должна освещаться неинтенсивным, рассеянным светом. Он комфортный для глаз, способствует отдыху. Главное, чтобы люстра гармонично вписывалась в интерьер. Очень часто основной источник света дополняют точечной подсветкой, с помощью накладных светильников создают декоративное освещение.

Кухня, в отличие от других комнат, кроме общего освещения, требует освещения рабочих зон. Основной источник света устанавливают в центре, дополнительные (в виде подвесов или бра) – над рабочими поверхностями.