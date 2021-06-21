Заявление Споттисвуд относительно Витренко может не отражать позицию набсовета "Нафтогаза", - аналитики для СМИ

Пока неясно, отражает ли заявление главы наблюдательного совета Клэр Споттисвуд об отстранении главы правления «Нафтогаза» ее собственное мнение, или позицию наблюдательного совета как органа управления. Об этом пишет ресурс «Экономическая правда» со ссылкой на публикацию SOE Weekly для «ЭП».

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«Сейчас отсутствует информация, бы подтверждала, что другие члены наблюдательного совета поддерживают это заявление. Также пока нет новостей о проведении внеочередного заседания наблюдательного совета, которое вспомнила Споттисвуд, или любых решений наблюдательного совета по этому поводу», — отмечают аналитики.

По их мнению, заявление Споттисвуд противоречит официальной позиции компании, изложенной на сайте «Нафтогаза». Ведь согласно Кодексу этики госкомпании, сотрудники компании "избегают любых заявлений или высказываний, которые могут быть восприняты как официальная позиция Компании и повлиять на ее репутацию". За выполнением положений Кодекса этики следит наблюдательный совет "Нафтогаза".

«Если заявление Споттисвуд таки не отражает позицию наблюдательного совета как органа управления компании или противоречит официальной позиции компании, тогда Комитет наблюдательного совета по вопросам этики должен принять меры для предоставления оценки таком поведении», — отметили аналитики SOE Weekly.

В то же время, как сообщил бизнесмен, глава совета директоров «Восточной инвестиционной группы» Алексей Бутенко, заявление Споттисвуд - действие, повлекшее подрыв репутации Группы «Нафтогаз». «Поспешность действий наводит на размышления, что данная комбинация (предписание НАПК + заявление Споттисвуд) есть ничто иное, как спланированная акция давления на господина Юрия Витренко Офис антикризисных действий Butenko Anti-Crisis Managemen выражает свою поддержку господину Юрию Витренко и призывает соответствующие правоохранительные органы дать правовую оценку случившемуся.

Напомним, 15 июня в НАПК сообщили о предписании Кабмину, в котором идет речь о прекращении контракта с действующим главой правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрием Витренко. Глава набсовета «Нафтогаза» Клэр Споттисвуд сообщила, что намерена обсудить вопрос отстранения Юрия Витренко на собрании набсовета компании.

По мнению главы НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, предписание Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) является незаконным, а выводы агентства свидетельствуют о типичном примере "избирательного правосудия" и предвзятого отношения.