История и современность бренда Doucal’s

Каждое великое дело начинается со вдохновения. Так в самом начале своей деятельности Марио Джаннини отправился в Нортгемптон — регион Британии, славящийся производством обуви, чтобы пройти стажировку, узнать секреты конструирования и познакомиться с английским стилем, который в то время оказывал большое влияние на европейский рынок. Вернувшись домой после нескольких месяцев обучения, Марио сделал основной ценностью своего дела преданность и уважение к работе, которые он видел на британских заводах.

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В 1968 году Джаннини открывает собственную мастерскую по производству обуви, которая расположилась в самом сердце региона Марке и называет ее "Ducale", что в переводе с итальянского означает "герцогский" — указывая тем самым на свою знатную клиентуру. Через несколько лет мастерская переросла в компанию, которая в 1973 году получила название на английский манер — Doucal’s.

Вовлечение во главу компании двух сыновей Марио, менее чем за два десятилетия превратило маленькую мастерскую в полноценный бизнес "Made in Italy", готовый к дальнейшему развитию. Джанни — обувной мастер и креативный директор. Его зона ответственности — разработка моделей и создание новых дизайнов. Джерри — человек чисел — финансовый и коммерческий директор.

«Высокое качество, актуальный дизайн и функциональность придают ценность нашим коллекциям», — утверждает Джанни Джаннини, интерпретируя тем самым модели потребления современного общества.

Doucalʼs производит обувь, соответствующую потребностям мужчины, который всегда выбирает лучшее, уделяя большое внимание тщательной проработке деталей.

В сезонной коллекции бренда представлены кроссовки, которые подойдут для множества случаев. Лаконичный дизайн без акцента на логотипе, цветовые решения и тонкая обработка делают их элегантными и востребованными. Культовые модели Eric и Flighter наоборот дополнили нетипичными контрастными кожаными вставками, шнурками и красочной резиновой подошвой.

Формальная классика в виде лоферов и монков ручной работы в этом сезоне эволюционировала, став легче, удобнее и функциональнее. Благодаря эластичной коже и нескользящей подошве обувь имеет идеальную посадку. В некоторых моделях кожа и детали ручной работы гармонично сочетаются с хлопком и льном.

Цветовая палитра вдохновлена природой и варьируется от бежевого, охры, экрю и кремового до мягкой зелени.

Повседневные модели на резиновой подошве также были обновлены и получили морской дизайн, взятый из архивов. Эти переосмысленные туфли, созданные с использованием новых цветовых схем и деталей, выглядят более современно и универсально — идеальное решение для тех, кто намерен наслаждаться летом, ничего не упуская.

Сандалии с ремешком из синей телячьей кожи. Идеально подходят для прогулок по самым красивым приморским городам.

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