Сумма возмещений за 5 месяцев соизмерима с годовым показателем, - глава ГФС

Одним из результатов эффективной работы сотрудников налоговой милиции является поступление средств в бюджет. Уже с начала 2021 года Государственной фискальной службой Украины обеспечено возмещение причиненного государству ущерба в размере более 782 млн грн. Эта сумма возмещений за 5 месяцев соизмеримая с годовым показателем за любой предыдущий период, — сообщил Председатель ГФС Вадим Мельник.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Часть украинского бизнеса использует различные схемы уклонения от уплаты налогов, пользуется услугами центров минимизации налогов и, к сожалению, продолжает работать в тени. В борьбе с этим явлением ГФС использует комплексный, системный подход и продолжает активную работу, направленную на борьбу с теневым сектором экономики. Создание конкурентных, равных, прозрачных и понятных условий на рынке для легального бизнеса является нашим приоритетом, а существование тени недопустимо. Обеспечение конкурентной среды для бизнеса и детенизация будут способствовать увеличению поступлений в государственный бюджет. Для нас не существует преград в борьбе с тенью. ГФС продолжит отстаивать экономические интересы государства до начала деятельности Бюро экономической безопасности Украины, — утверждает Мельник.