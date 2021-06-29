Как компания BAT борется за снижение вреда от употребления табачных изделий

Альтернативные никотинсодержащие продукты позволяют снизить вред от употребления табака

Снизить вред от употребления табака — главная задача ВОЗ. При этом ни запретительные меры, ни увеличение цен на табачную продукцию, как показывает практика, не имеют должного эффекта. Поэтому медицинское сообщество вместе с табачными компаниями следуют политике Harm Reduction.

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Применительно к табачной промышленности и компании BAT в частности Harm Reduction означает поиск решений, которые бы позволили минимизировать влияние употребления табака. Среди них — альтернативные никотиновые продукты для тех совершеннолетних потребителей табака, кто не может или не хочет отказаться от него полностью. Однако мало кто из них понимает, почему такие продукты более безопасны и как снижают негативный эффект от употребления табака.

Никотин без продуктов горения

Табак употребляют, чтобы получить никотин. Это двухфазное вещество, которое может дать как расслабляющий, так и стимулирующий эффект. Никотин обладает сравнительно низким риском, но не является абсолютно безопасным, вызывая привыкание.

Примечательно, что многие потребители горючих сигарет считают, что именно никотин является главной составляющей негативного эффекта от употребления табака. На самом деле вредное воздействие на здоровье оказывает, в первую очередь, горение табака и образующиеся при этом продукты распада.

Поэтому в компании «Бритиш Американ Тобакко» уверены, что массово снизить негативный эффект можно только с помощью перехода на более безопасные никотиновые продукты, в которых табак не подвергается сжиганию.

Как уменьшить вред от табака

Снижение рисков от употребления табака — стратегическое направление деятельности «Бритиш Американ Тобакко». Самый эффективный способ этого достичь — перейти на альтернативные бездымны никотиновые продукты. Так удается обезопасить потребителя от продуктов горения, которые формируют почти весь вредный эффект, и одновременно сохранить привычные фармакологические и органолептические ощущения.

К числу таких продуктов, выпускаемых компанией «Бритиш Американ Тобакко», относятся электронные сигареты, устройства для нагревания табака, а также никотиновые подушечки. Компания стремится обеспечить совершеннолетних потребителей табака высококачественными никотиновыми продуктами с пониженным риском.

Портфель продуктов с пониженным риском «Бритиш Американ Тобакко» формируется на основе научных данных, признанных во всем мире, и тщательных медицинских исследований Широкий ассортимент — продукты для вейпинга и нагрева табака, никотиновые подушечки — стал возможен благодаря особому вниманию, которое компания уделяет научным исследованиям и инновациям.

Будущее альтернативных никотиновых продуктов

Потребление никотина сохранится и в будущем. При этом ясно, что трансформация табачной индустрии будет идти по пути расширения гаммы никотинсодержащих продуктов, отвечающих разнообразным вкусам. Рынок альтернативных никотиновых продуктов является фрагментированным, а значит, нет единого продукта, который бы подходил всем потребителям.

Сейчас количество потребителей никотиновых продуктов нового поколения «Бритиш Американ Тобакко» составляет почти 15 млн человек. А в будущем перед компанией стоит амбициозная цель: к 2030 году достичь того, чтобы 50 млн совершеннолетних потребителей табака перешли на негорючие никотиновые продукты. Иными словами, именно для стольких людей снизится влияние от употребления табака вследствие отказа от сигарет.

Компания продолжит разрабатывать инновационные никотинсодержащие продукты с пониженным риском, а также будет проводить и публиковать исследования, которые продемонстрируют их потенциал по уменьшению вреда от употребления табака. Это позволяет надеяться, что в ближайшие 20 лет заметно снизится количество заболеваний, связанных с потреблением табака, а состояние здоровья людей в мире улучшится.