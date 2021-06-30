StarLightMedia повідомляє про кадрові зміни у складі вищого керівництва групи

Українська телевізійна група StarLightMedia повідомляє, що Михайло Царьов складає повноваження СЕО компанії у зв’язку із завершенням контракту. З 1 липня 2021 року цю посаду займе член Правління групи Олександр Богуцький.

Михайло Царьов, СЕО групи в 2018-2021 роках:

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«Хочу подякувати всім співробітникам StarLightMedia за те, що за останні три роки ви реалізували складну і комплексну трансформацію бізнесу, за чітко зроблений вибір на користь постійного вдосконалення себе, компанії і суспільства, за прихильність цілям сталого розвитку та принципам різноманітності, рівності та інклюзивності. Був радий бути частиною вашої команди».

Олександр Богуцький, член Правління:

«Ми вдячні Михайлові за співпрацю і спільні перемоги. Бажаємо йому нових яскравих вражень, успіхів і нових викликів. Ми продовжимо розвиток наших телеканалів і українського телевиробництва в інтересах наших глядачів, які нас люблять і ставляться до нас як до вірних друзів і партнерів. Ми докладемо всіх зусиль щоб підтверджувати щодня правильність такого вибору, пропонуючи якісні варті довіри новини, якісні художні твори і цікаві серіали, чудові програми, які не можна пропустити».