IP-телефония: обзор сервисов в Украине

Бизнес уже давно перешел с аналоговой телефонии на облачную, ведь она дает гораздо больше возможностей. Можно контролировать менеджеров с помощью отчетов, построить отдел продаж в любой точке мира, где есть интернет. Звонить, например, из Киева, а показывать клиенту при звонке одесский номер и т. д. В этой статье мы сделали обзор на четыре сервиса IP-телефонии из Украины, чтобы вы могли сделать выбор подходящего инструмента для связи.

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Вся информация о сервисах для статьи взята из открытых источников. Этот материал — не рейтинг и не сравнение, и окончательный выбор за вами. Перед подключением советуем более детально изучить сайты сервисов, сравнить их возможности и тарифы.

IPTel

IPTel предоставляет услуги IP-телефонии и в том числе предоставляет колл-центры и виртуальные АТС в аренду. Позволяет не только совершать и принимать звонки, но и смотреть статистику по всем вызовам, вести учет клиентов. Предоставляет многоканальные SIP-номера, чтобы не упускать вызовы.

Для IP-телефонии IPTel можно настроить голосовое меню (IVR) и голосовую почту (автоответчик). Виртуальная АТС делает аудиозаписи звонков, что позволяет выявлять нарушения трудового распорядка, контролировать качество обслуживания и т. д.

IPTel позволяет настраивать различные виды схем переадресации. Статистика по звонкам доступна в виде отчетов. Например, отвеченные и неотвеченные звонки по уровню обслуживания, длительности звонков, вызовы по дням и т. д.

Помимо IP-телефонии, Ringostat предоставляет дополнительные продукты, которые можно связать с виртуальной АТС. Например, форму обратного звонка с разными видами дизайна, отслеживание рекламных источников вызовов, сквозную аналитику и т. д. Ringostat подключает облачную телефонию за одни сутки.

Платформа позволяет сохранить номер, даже если компания поменяла свое местоположение. Например, переехала в другое здание или даже город. Бизнес может использовать многоканальные номера — т. е. телефоны, которые не бывают заняты, если одновременно звонит несколько покупателей.

В Ringostat можно настроить голосовое меню, где клиент сразу выбирает нужный департамент или вводит внутренний номер сотрудника. Можно настроить очередь звонков, которая определяет, в каком порядке сотрудники будут принимать и обрабатывать звонки. IP-телефонию Ringostat можно связать с более 10 распространенных CRM.

Доступны схемы переадресации для распределения звонков между сотрудниками или отделами. В конце можно настроить голосовую почту (автоответчик), чтобы клиент мог оставить сообщение, даже если позвонил в нерабочее время. По всем звонкам доступны аудиозаписи и статистика: в виде таблиц с данными и графиков. Можно использовать около десятка готовых отчетов или создать индивидуальные.

На сайте Ringostat также упомянут виджет, который показывает данные о клиенте, который звонит. Менеджер видит эту информацию еще до того, как поднять трубку, и заранее знает, что интересует покупателя. В этом же виджете можно принимать и писать сообщения клиентам, которые пишут компании в разные мессенджеры.

Atelecom

«Атлантис Телеком» внедряет услуги IP-телефонии на территории всей Украины. Как и другие описанные сервисы, облачная телефония от этого провайдера позволяет сохранить телефонный номер при переезде в другой офис. При подключении к виртуальной АТС Atelecom клиент может использовать многоканальный номер, что повышает шанс дозвониться. Есть возможность подключить еще один разговорный канал, оплатив дополнительную стоимость.

Управление IP телефонией Atelecom происходит на административной веб-панели в личном кабинете. Там доступна настройка конфигураций системы и получение статистических данных. Личный кабинет также содержит модуль управления счетом клиента.

Виртуальная АТС позволяет распределять звонки с помощью схем переадресации, создавать группы для распределения вызовов. Звонки можно перенаправлять на мобильные, стационарные номера, коллег из другого департамента, голосовую почту, т. е. автоответчик. Доступно интерактивное голосовое меню, которое приветствует клиентов и позволяет распределить звонки, в зависимости от задач звонящего.

Сервис позволяет делать запись разговоров при необходимости. Также у него есть услуга «электронный секретарь». Atelecom позволяет принимать факс через интернет. Можно создавать адресные книги абонентов.

Alitel

Alitel предоставляет IP-телефонию и решения для контакт- и колл-центров. Подключая виртуальную АТС от этого сервиса, пользователь получает доступ к простому личному кабинету, в котором может построить работу со звонками. Если компания переедет, систему можно будет также легко переместить.

По запросу можно подключить многоканальные SIP-номера, чтобы принимать на них звонки от двух и более пользователей одновременно. Обрабатывать звонки можно с помощью софтфона, IP-телефона и т. д. Перед тем как подключить клиента, Alitel предоставляет ему перечень рекомендуемого оборудования.

Записью и прослушиванием вызовов можно управлять в личном кабинете. За счет этих записей можно обучать новых сотрудников. Есть возможность переадресовывать звонки на мобильный номер конкретного менеджера. Пользователь может посмотреть статистику звонков по дате и времени или отдельно по работнику.

У виртуальной АТС Alitel есть все базовые возможности: автосекретарь (IVR), настройка голосового приветствия и меню, очередь приема вызовов, настройки их маршрутизации. Последние две опции настраивают специалисты Alitel. Также можно отправлять факс по почту.