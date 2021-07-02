StarLightMedia – єдина медіагрупа, яка за підсумками першого півріччя показала зростання теледивлення

За підсумками першого півріччя 2021 року, StarLightMedia, що об’єднує телеканали ICTV, СТБ, Новий канал, ICTV Ukraine, ОЦЕ, М1 та М2, є безумовним лідером медіаринку із часткою 27,0%1, що в півтора рази вище частки найближчого конкурента (+51%). За шість місяців 2021-го Група показує зростання частки на 5%, порівняно з аналогічним періодом минулого року. У червні частка StarLightMedia склала 25,0%.

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Одинадцятий місяць поспіль ICTV залишається каналом №1 в країні. У травні найкращими проєктами ICTV були: «Дизель шоу», серіал «На трьох», «Факти», «Факти тижня» та «Надзвичайні новини». Високі показники також у програми «Ранок у великому місті» та кінопоказу. «Дизель шоу» залишається кращою гумористичною програмою на телебаченні. Кожну п’ятницю програма була лідером дня. У п’ятірку лідерів дня також потрапляв серіал «На трьох».

У червні продемонструвала хороший результат програма «Факти». Частка «Фактів 12:45» у середньому склала 11,0%, що є кращим середньомісячним показником із серпня 2020 року. Частка «Фактів 8:45» склала 10,6%, що є найкращим показником із березня. А 14 червня ранковий випуск «Фактів» зібрав рекордні з початку року 17,2%. Дала хороші показники й лінійка соціально-публіцистичних програм. Так, 10 червня програма «Антизомбі» пройшла з часткою 9,2%, ставши рекордною з 21 січня. Програма «Громадянська оборона» 15 червня зібрала 10,4%, що є кращим показником із 15 грудня 2020 року. У червні частка проєкту «Ранок у великому місті» склала 11,1%, що є рекордом із березня. З програмою щодня починали свій день 1 млн українців (усього в червні охоплення – 5,5 млн) 2.

Найкращими проєктами телеканалу СТБ у червні були: «Один за всіх», «Майстер Шеф. Професіонали-3» і «Таємниці ДНК». Програма «Один за всіх» пройшла з часткою 11,4%, що на 13% вище, ніж минулого місяця. А випуск 6 червня з часткою 12,6% став рекордним із 21 лютого. Фінальний випуск «Майстер Шеф. Професіонали-3» зібрав рекордні в сезоні 11,6%. Завершальний випуск весняного сезону проєкту «Таємниці ДНК» пройшов із часткою 12,0%, ставши одним із кращих у 2021 році.

Проєкт «Вікна-Новини» продовжує давати хороші показники. Частка випусків о 14:30 склала 10,0%, о 17:30 – 10,4%. 9 червня рекордним з 12 січня став випуск «Вікон-Новин», який зібрав частку 15,0%. У червні серіали «Сліпа» та «Слід» також дали хороші результати – 8,9% і 8,8% відповідно.

На «Новому каналі» праймовий кінопоказ вихідного дня в першому півріччі збирав 9,9%, що на 6% більше, ніж минулого року. Проєкт «Де логіка?» у червні пройшов із часткою 9,4%, що на 31% вище, ніж у травні. Програма Improv Live Show підросла на 11% та зібрала найкращі показники з березня.

Про компанію

StarLightMedia — українська компанія-лідер як з виробництва та дистрибуції контенту, так і з телеперегляду за підсумками 2020 року, її частка ринку за аудиторією становить 26%. Об’єднує телеканали ICTV, СТБ, Новий канал, ICTV Ukraine, ОЦЕ, М1 та М2. Щодня проєкти групи дивляться майже 16 млн глядачів. За місяць аудиторія становить 31 млн українців.

1 Тут і далі використовуються дані ІТК щодо дослідження ТВ-аудиторії, здійснені ТОВ «НІЛЬСЕН МЕДІА ЮКРЕЙН». Використовується показник Shr%. Дані розраховані за 2021 рік для аудиторії 18-54, вибірка «50 тис. +»

2 Використовуються дані ІТК щодо дослідження ТВ-аудиторії здійснені ТОВ «НІЛЬСЕН МЕДІА ЮКРЕЙН». Використовується показник Cov%. Дані розраховані за 2021 рік для аудиторії 4+ вибірка вся Україна.