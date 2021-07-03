Черепно-мозговая травма, поврежденное горло - бойцы «Муниципальной охраны» Филатова избили журналиста

Оператор Файзулин выполнял редакционное задание, освещая демонтаж рекламных носителей. Сначала бойцы "Муниципальной охраны" мешали снимать, а потом и вовсе начали его избивать.

Вчера в Днепропетровске был жестоко избит оператор оппозиционного мэра Бориса Филатова канала Д1 Сергей Файзулин. Об этом сообщается в заявлении коллектива, обнародованном на официальном сайте.

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Файзулин, согласно редакционного задания, освещал незаконный демонтаж рекламных носителей организации "Гражданская сила" на проспекте Пушкина. Сначала работники "Муниципальной охраны" (силовой структуры, непосредственно подчиненной Филатову), которые были одной из сторон конфликта, мешали снимать событие. Позже силовики и молодые люди в черных и коричневых футболках повалили Сергея на землю и жестоко избили. В Областной клинической больнице имени Мечникова в Файзулина диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и повреждение горла. Телеоператора госпитализированы.

[ + – ] Сергей Файзулин, оператор телеканала Д1

Кроме избиения Файзулина, боевики "Муниципальной охраны" разбили камеру оператора и изъяли саму запись нападения. Также от рук нападавших пострадал оператор другого оппозиционного Филатова канала — "ОТВ".

Нападающих задержала полиция, а руководство телеканала Д1 обратилось к возможным свидетелям нападения с помощью.

Сейчас ситуация с избиением оператора на контроле полиции. Между тем руководство Д1 ждет осуждения действий "Муниципальной охраны" и Бориса Филатова как от Национального союза журналистов Украины, так и со стороны международных и правозащитных организаций.

Это уже не первый конфликт мэра Днепра с работниками СМИ. Напомним, несколько дней назад Борис Филатов на своей странице в сети Facebook обозвал журналистов «скотами». Все потому, что ряд СМИ распространили версию, что Филатов будет баллотироваться на следующих президентских выборах как технический кандидат Владимира Зеленского.