Cоціальна складова ТРЦ Respublika Park: 5000 робочих місць, системи енергоефективності та екологічні заходи

Respublika Park – найбільший ТРЦ Києва, будівництво якого було призупинено у 2015 році. Наразі, запуск найамбітнішого в Україні торгово-розважального центру на фінішній прямій.

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Як повідомили RAU в ТРЦ, через дев’ять років після старту будівництва, з приходом нового інвестора, фонду "Каскад – Інвест", ТРЦ буде відкрито вже в IV кварталі 2021 року. Respublika Park є важливим соціально-інфраструктурним проектом для міста і його громадян, адже забезпечить робочими місцями більше 5000 осіб.

Віце-президент Fozzy Group Андрій Шутко, як представник якірного орендаря Respublika Park – торговельної мережі продовольчих супермаркетів Сільпо, а також генеральний директор розважального центру Neopolis Аліна Білошкурська поділилися важливими деталями щодо соціальної складової в реалізації ТРЦ Respublika Park.

В першу чергу це акцент на екологічність. Поруч з Respublika Park висаджено понад 2000 живих дерев, організовані зони відпочинку для відвідувачів. «В рамках екологічних заходів також передбачена утилізація твердих побутових відходів, органічних відходів за допомогою сучасних технологій заморозки в сортувальних камерах, утилізація елементів живлення. Крім цього у ТРЦ впроваджені системи енергоефективності з використанням сучасних LED технологій», – розповів Андрій Шутко.

Respublika Park також отримав відповідний експертний висновок щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення будівлі та приміщень об’єкту. «У Respublika Park вперше в Україні в тематичному парку сімейних розваг Neopolis будуть представлені атракціони для людей з інвалідністю», – зазначає Аліна Білошкурська.

Нагадаємо, ТРЦ Respublika Park — один з найбільших ТРЦ Києва, загальна площа якого складає 300 000 кв. м.