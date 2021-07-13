Почему выгорает металлочерепица и как этого избежать (фото)

Потускневший цвет крыши – это одна из неприятностей, которая может случиться с любым домовладельцем в ходе эксплуатации строения. Это происходит по многим причинам, но последствия совершенно не радуют – приходится либо менять кровлю опять, либо наблюдать не эстетический её вид. Металлочерепица относится к тем видам покрытий для крыш, которые склонны к выгоранию. Компания «Будстрой» расскажет, почему это происходит и существуют ли способы избежать выгорания и утери цвета.

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Что собой представляет декоративный слой металлочерепицы?

Металлочерепица в качестве основания имеет тонколистовую сталь, а чтобы металл мог лучше справляться с будущими воздействиями внешнего мира, он покрыт несколькими функциональными слоями, а сверху идёт декоративный. Большинство производителей декоративным покрытием используют полимеры, ведь они:

1. создают желаемый внешний вид и оттенок будущего кровельного материала,

2. прибавляют изделию износостойкости, в частности гарантируют хорошую ультрафилетовую защиту, а также минимизируют вероятность проникновения разрушительных процессов по типу коррозии внутрь листов,

3. обеспечивают текстуру поверхности в одном из доступных вариантов – мат или глянец.

Полимерный слой наносится на завершительном производственном этапе и в зависимости от использования разного качества полимерного состава, могут меняться и будущие технические характеристики изделия, включая и продолжительность службы.

Основные причины потери цвета

Чтобы выбрать металлочерепицу правильно, в первую очередь нужно разобраться в причинах, которые вызывают утерю оттенка и существенно ухудшают внешний вид конструкции. Быстрое выгорание и снижение функциональности листов вызывают такие факторы:

· Неудачный выбор кровельного материала. Это может случиться по причине экономии на покупке, незнании правил подбора определенных параметров службы, некомпетентными советами продавцов неопытным в строительстве покупателям.

· Невыполнение требований правильной укладки кровельного пирога. Готовая кровельная продукция имеет конкретные рекомендации касательно того, как её следует хранить, обрабатывать и транспортировать, не говоря уже о самом процессе монтажа. Если требования были нарушены, рекомендации проигнорированы, вполне вероятным становится повреждение декоративного слоя с последующим снижением его функциональности. Небрежное отношение к листам во время монтажа тоже может стать причиной микроповреждений и далее следует выгорание поверхности.

· Выбор продукции без учёта климатических условий. Если ваше жилище находится в зоне с жарким климатом и преимущественно солнечной погодой, было бы логично подобрать товар с наилучшей защитой от УФ-излучения. Вот когда покупатель не задумывается об этом и покупает продукцию без учета требований конкретного климата, кровля может не справиться с чрезмерной активностью солнца.

Как избежать выгорания металлочерепицы?

Чтобы ваша крыша долгие годы радовала не только своей прочностью, но и достойным внешним видом, тщательно выбирайте абсолютно все технические и декоративные параметры изделия. Прежде всего оцените будущие условия эксплуатации, проанализируйте предложения на https://budstroy.kiev.ua/catalog/krovlya/metallocherepitsa/ и отберите варианты металлочерепицы, которые могут показать лучшие результаты.

Базовыми параметрами металлического волнистого листа, который не будет выгорать, являются:

· Достаточная толщина стали 0,45 мм, а ещё лучше 0,5 мм, но продукция в таком решении очень редко встречается на нашем рынке.

· Чтобы защитить листы металла от сквозной коррозии, лучше купить металлочерепицу с оцинковкой не менее 225 гм.кв.

· Выбор полимерного покрытия должен основываться на желании упрочнить лист металла, сделать его неуязвимым перед осадками и главное перед солнцем. Даже самый простой и дешевый на рынке полиэстер сможет гарантировать вам защиту от выгорания на ближайшие 10-15 лет, а вот если вам этого срока недостаточно, вы сможете подобрать другие, более дорогостоящие варианты.

И что еще важно – когда будете делать покупку, обязательно запросите у продавца сертификаты качества на металл и гарантию. К тому же в некоторых гарантийный документах может быть прописан пункт касательно сохранности цвета продукции, поэтому лучше сразу изучить документацию, чтобы в будущем обезопасить себя и защитить от негативных влияний солнца и других внешних факторов. Пускай ваша крыша будет образцом прочности, надёжности и долговечности, а внешне с годами совершенно не меняется, а только удивляет своим насыщенным оттенком и глубиной цвета.

У компании «Будстрой» вы сможете ознакомиться с лучшими вариантами товаров для кровли, которая будет долгие годы сохранять свой первоначальный вид и привлекательность.