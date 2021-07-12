Вище у небо: яку підготовку проходять пілоти авіакомпанії WINDROSE

Пілот — професія з дитячих мрій, овіяна романтикою та безліччю легенд. Пілотами ми захоплюємося, навіть не замислюючись над тим, з якими випробуваннями вони стикаються майже щодня. «Вічні студенти» — це про них. Постійне навчання та вдосконалення знань та навичок забирають подекуди більше часу, ніж польоти, бо професіоналізм пілотів — запорука безпеки на борту. В авіаційній компанії WINDROSE нам розповіли, як готують їхніх спеціалістів.

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Рік тому компанія розпочала програму авіаперевезень Україною і задля її реалізації поповнила свій флот новими літаками ATR-72-600, призначеними для регіональних перельотів. Підготовка пілотів WINDROSE на літаки цього типу здійснювалась у Aviation Academy Austria — найбільшій та найсучаснішій льотній школі Австрії. Охочих стати пілотами ATR-72-600 було чимало, але для цього кандидат повинен був відповідати суворим вимогам. Для пілотів жорсткі відбори є звичною справою: співбесіда з HR-менеджером і психологом, тестування з авіаційної англійської мови та професійний іспит з льотними інструкторами. Кожен кандидат має продемонструвати відмінні знання з аеродинаміки, повітряної навігації та правил польотів. Окрема увага приділяється управлінню ресурсами екіпажу (Crew Resource Management) — вмінню ефективно працювати в команді та приймати рішення у складних умовах. Лише кандидатів, які показали найкращі результати, було допущено до перенавчання у всесвітньовідомій академії.

"Літак ATR 72-600, на відміну від попередніх модифікацій, які мали стрілочні прилади , має сучасну пілотську кабіну, яка обладнана дисплеями для пілотування, навігації та контролю роботи систем літака. Таку кабіну в авіації називають «glass cockpit». Під час відбору кандидатів для навчання на цей літак особлива увага приділяється досвіду роботи пілота саме у такій кабіні. Якщо пілот не має досвіду польотів у «glass cockpit» і його наліт менше ніж 500 годин, то він спочатку проходить курс взаємодії членів екіпажу та відпрацьовує обовʼязкові вправи на тренажері літака, кабіна якого є повною копією оригінальної кабіни, та який дозволяє імітувати роботу систем літака у реальних умовах та відпрацьовувати процедури в нормальних і аварійних ситуаціях", — розповів Леонід Захарія, тренінг менеджер WINDROSE.

Для авіакомпанії WINDROSE безпека польотів завжди була і є безумовним пріоритетом, а підготовка пілотів за міжнародними стандартами - важливим принципом.

Навчальний заклад Austrian Aviation Academy має сертифікат EASA – Європейської агенції з безпеки польотів та проводить тренування пілотів на високотехнологічних льотних тренажерах, які оснащені найсучаснішими системами візуалізації. У авіакомпанії довіряють якості такої підготовки, адже досвідчені експерти оцінюють рівень випускників за безкомпромісними критеріями.

Тож, насолоджуйтеся повітряною подорожжю з WINDROSE — ваша безпека у надійних руках високопрофесійних пілотів.