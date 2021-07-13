Ректор Одесского медуниверситета Валерий Запорожан: "Мы формируем студентоцентристский подход к образованию"

1 июля в Украине стартовала вступительная кампания-2021. Тысячи заявлений на поступление от абитуриентов ежегодно получает Одесский национальный медицинский университет. В этом году прием студентов совпал с трансформацией и аккредитацией вуза. Мы поговорили с ректором ОНМедУ академиком Валерием Запорожаном о реформах, симуляционных технологиях и студентоориентированном подходе к обучению будущих врачей, когда студенты сами выстраивают программу и учат те дисциплины, которым действительно готовы посвятить жизнь.

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Как ОНМедУ провел лицензированные экзамены КРОК-1, КРОК-2 и ОСКИ? Какие результаты?

Экзамены прошли в очном режиме, с соблюдением сроков и порядка проведения. КРОКи украинские и англоязычные студенты сдали отлично, по некоторым дисциплинам результаты намного опережают прошлогодние. По ОСКИ есть ухудшение. Наш университет вышел на объективный подход к оценке знаний, мы выявили определенные недостатки в преподавании. Обсудили результаты на Ученом совете. Все кафедры получили задание проанализировать результаты ОСКИ и подойти к началу следующего учебного года с предложениями и идеями. Необходимо устранить замечания комиссии, которая принимала экзамены, усовершенствовать учебный процесс и подготовку студентов. Тут многое зависит от выпускающих кафедр, от преподавателей, но нельзя не учитывать и роль студента. Университет не школа. Результат во многом зависит от самих студентов — их ответственности, целеустремленности и готовности учиться. Работа по созданию так называемой обучающей кривой — их задача.

Студенты могут влиять на образовательный процесс?

С 2016 года ОНМедУ реализует программу компетентностной подготовки магистров. Большое значение в ней имеет свободный выбор дисциплин. 25% от общего времени, которое студенты проводят в университете, они изучают предметы, которые выбрали сами. Главное для них — набрать необходимое число кредитов: 60 в год или 360 за 6 лет обучения.

Мы даем студентам свободу самим компоновать учебную программу. Но такой подход подразумевает и ответственность. Студенты ведь не за дипломом приходят, а за багажом компетенций и знаний, который позволит им развиваться на протяжении всей жизни. Со специальностью врача нельзя положить диплом на полку. Это беспрерывное обучение, к которому студенты должны быть готовы.

В целом магистерский уровень подготовки в ОНМедУ базируется на очень активном участии студенческого самоуправления, профсоюзов и индивидуально каждого студента в своей подготовке. Мы нацелены на усиление их роли уже в следующем учебном году.

Какие проекты планируете?

По рекомендации комиссии экспертов, которая проводила оценку нашей образовательной программы для аккредитации, будем создавать совместные со студентами комиссии. Они будут давать рекомендации профессорско-преподавательскому составу по преподаванию отдельных дисциплин и всей программы. Мы хотим привлечь к этой работе проактивных студентов, которые стремятся к успеху в профессии, хотят развиваться и видят конечный результат своей учебы. Таким образом мы хотим, с одной стороны, улучшить образовательный процесс и максимально приблизить его к потребностям студентов. С другой, стороны, развивать лидерские качества будущих врачей, поощрять их активность.

По вашему мнению, такие рекомендации не встретят сопротивления со стороны преподавателей?

Весь Одесский медуниверситет работает с одной лишь целью: помогать молодым людям, которые мечтают посвятить себя медицине, стать первоклассными врачами. Мы формируем студентоцентристский подход к образованию, в котором работа университета сконцентрирована вокруг интереса студентов. Все процессы подчинены этой задаче, наши преподаватели это осознают и принимают.

Параллельно с этим мы в целом меняем парадигму взаимоотношений студент-администрация. Я шел на выборы ректора с программой по децентрализации. Убираем бюрократические преграды между студентами и кафедрами, деканатами, проректорами, ректором. Работает внутренняя горячая линия, на которую любой желающий может обратиться с жалобой, предложением, идеей. Администрация обрабатывает все обращения и берет в работу. Мы действуем напрямую и хотим слышать прямые вопросы и проблемы непосредственно от студентов. А это ведь не только об образовании и клинической работе, но и о социальной жизни студентов, их быте, личном развитии, коммуникациях. Университет дает не только практические навыки и теоретическую базу. Это среда, формирующая личность, мировоззрение, этическое отношение к пациенту и обществу, ответственность перед профессией. Наша задача создать такие условия, в которых будущие врачи имели бы все возможности для развития, могли в полной мере реализовать свой потенциал. Со студентами, которые имеют другие приоритеты, не хотят или не способны овладеть знаниями, мы прощаемся по результатам лицензионных экзаменов.

Важно также понимать, что параллельно со студенческим сообществом мы усиливаем автономность кафедр. Они сами формируют учебные программы в зависимости от потребностей студентов, активнее вовлекают их в научную деятельность. Я считаю, это очень важно для каждого врача. Ведь в любой медицинской специализации обязательно присутствуют элементы научного поиска, научного выбора, рандомизации. Наши студенты выступают авторами и соавторами серьезных научных работ, это повышает их мотивацию и уровень подготовки. Для нас это возможность формировать резерв научных и педагогических кадров университета.

ОНМедУ подписал договор с Одесским национальным университетом имени Мечникова о повышении квалификации сотрудников. Сколько человек и какое именно обучение пройдут?

Речь об английском языке. Наш университет первым в Украине перешел на английский язык преподавания. Тогда, в голодных 1990-х, это помогло нам выжить. Сейчас мы рассматриваем английский как необходимое условие обучения иностранных студентов, международного партнерства, интеграции Украины в глобальное медицинское и образовательное комьюнити.

Согласно международным критериям, минимум 25% преподавателей должны иметь сертификат В2. Для нас эти требования еще выше, поскольку мы обучаем англоязычных студентов. Университет Мечникова имеет сертификат на проведение курсов повышения квалификации. Обучение бесплатно пройдут порядка тысячи наших сотрудников. Расходы покроет университет. Для нас это очень важно в контексте расширения коммуникации с международными научно-исследовательскими институтами, с которыми у нас уже подписаны договоры, участия в совместных проектах, обучающих программах, расширения круга общения и знаний.

ОНМедУ сейчас проходит аккредитацию. Что это за аккредитация и зачем она нужна?

Это Международная аккредитация образовательных программ по стандартам Всемирной федерации медицинского образования (ECFMG). Срок выполнения — до 2025 года. Мы уже подписали договор с Независимым агентством аккредитации и рейтинга о проведении этой аккредитации. В данный момент готовим материалы для первичного анализа нашей программы и университета в целом. Программа предполагает первичную подготовку наших специалистов этим агентством. Уже создана рабочая группа, определены гаранты каждой специальности. Гарантом институциональной специальности как ректор выступаю я.

Зачем нужна эта аккредитация? Начиная с 2025 года, если у университета ее нет, его выпускники не смогут подавать документы на дальнейшее последипломное обучение в различных странах мира, в частности в США, а также не смогут претендовать там на работу. Таковы новые требования в международном медицинском сообществе. Поэтому не дожидаясь 2025 года, мы начали аккредитацию. Чтобы не ограничивать студентов только Украиной или их родными странами, а открыть им двери во весь мир. Такую аккредитацию могут получить только университеты, предоставляющие образовательные услуги на безусловно международном уровне. Наличие аккредитации — сигнал высочайшего уровня подготовки для студентов из разных стран.

Сколько студентов ОНМедУ охвачены симуляционным обучением?

У нас есть 1 симуляционный центр и 9 классов по различным кафедрам. К сожалению, в связи с пандемией все они закрыты. Без этого компонента я считаю подготовку будущих врачей неполной, поэтому мы рассчитываем возобновить работу симуляционного центра как только это позволит эпидемиологическая ситуация. Пока мы обходимся видеофильмами: команда подготовила больше 100 фильмов с демонстрацией алгоритма действий врача в определенной клинической ситуации.

На последнем Ученом совете мы приняли решение выделить это направление в отдельную кафедру симуляционной медицины, чтобы усилить практическую подготовку и охватить всех студентов начиная с 3 курса, с пропедевтики. На манекенах и роботах они отрабатывают практические навыки, которые затем будут применять на практике. Студенты, интерны, курсанты осваивают методики операционного лечения, диагностики. Все роботизированные «пациенты» оснащены современными сенсорами. Например, если студенту поставлена задача провести гинекологический осмотр и найти тот или иной орган, он не получит «зачет», пока не датчик не зафиксирует прикосновение к искомому органу. То есть это абсолютно объективное оценивание: оценку учащимся ставит не преподаватель, а сам робот.

Помимо этого в ОНМедУ довольно активно развивается телемедицина: все операционные оснащены видеокамерами, которые выводят изображение на экраны в учебных классах. Студенты могут видеть все, что происходит в операционной, не толпясь при этом за спиной хирурга. Врач комментирует свои действий и отвечает на все вопросы.

В одном из интервью вы говорили о системе KPI для всех сотрудников университета. Она уже введена?

К ней все готово и, я думаю, со следующего учебного года она заработает. На Ученом совете мы утвердили обязательную рейтинговую оценку, есть соответствующее положение. При определении рейтинга будут учитываться лицензионные условия, определенные Кабинетом министров Украины. Есть специальная таблица, четкий набор критериев, по которым будет высчитываться индивидуальный рейтинг каждого преподавателя. Сумма индивидуальных рейтингов будет складываться в рейтинг кафедры, факультета и всего университета в целом. Такие рейтинги будут введены для проректоров и ректора. Именно этот рейтинг будет основанием для премирования сотрудника, продвижения его по карьерной лестнице.

Система будет совершенно прозрачной. Например, один из критериев — публикация работ в международных научных изданиях, индексируемых в Scopus и Web of Science. Это, кстати, еще один аргумент «за» повышения уровня английского. У наших американских и европейских коллег гораздо больше опыта в проведении исследований: они готовы делиться и становиться соавторами научных работ, но для этого мы должны говорить в прямом и переносном смысле на одном языке.

Сколько первокурсников будет зачислено в ОНМедУ по итогам вступительной кампании-2021?

У нас лицензия на «Медицину» — 1500 студентов. Мы готовы принять всех, кто наберет необходимое число баллов по ВНО. В этому году проходной по математике — 150 баллов. Поэтому тут все зависит не от нас, а от школ и от того, как они подготовили абитуриентов. Всех, кто мечтает стать врачом и сможет преодолеть планку ВНО, мы с радостью ждем в наших стенах.